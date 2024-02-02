Як правильно зняти макіяж: 10 способів, які виручать у будь-якій ситуації

Правильне очищення обличчя та зняття макіяжу наприкінці дня — запорука краси та молодості шкіри. Тому як би ви не втомилися, обов'язково подбайте про те, щоб очистити шкіру від косметики перед сном.

Related video

Незважаючи на нашу любов до чистої, сяючої шкіри, видалення макіяжу — це рутина, якою ми часто нехтуємо. Деякі роблять це через лінь, інші не знають, як правильно знімати макіяж. Але як би виснажливо це не було, видалення макіяжу є життєво важливою процедурою в догляді за шкірою. Причому існує маса простих способів, які допоможуть вам зробити це швидко й ефективно. Про це пише Stylecraze.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Доктор медичних наук, дерматолог Анна Чакон наголошує на важливості зняття макіяжу перед сном. Вона каже: "Вам слід видаляти макіяж за допомогою серветок, кремів та розчинів, таких як міцелярна вода, оскільки макіяж забиває пори, а його інгредієнти можуть бути комедогенними і викликати появу прищів".

Чому не можна лягати спати з макіяжем

Фото: Freepik

Під час сну шкіра оновлюється, виробляється колаген, зменшується поява ознак старіння. Сон з макіяжем заважає шкірі дихати і розщеплювати колаген, через що вона має тьмяний та втомлений вигляд.

Макіяж складається з маслянистих речовин, і якщо його залишити на шкірі, він може закупорити пори і призвести до появи прищів.

Якщо не знімати макіяж на ніч, це може призвести до серйозних наслідків для шкіри, оскільки косметика містить спирт, який сушить шкіру.

Якщо залишити на віях туш на всю ніч, вії можуть стати ламкими і сухими, що в кінцевому підсумку призведе до їх випадання.

Видалення макіяжу має вирішальне значення для загального здоров'я шкіри. Очищаючи шкіру, ви видаляєте з неї косметику, забруднювальні речовини та бруд, які можуть спричинити подразнення, передчасне старіння та інші проблеми.

Як видалити макіяж?

Фото: Freepik

Міцелярна вода. Міцелярна вода відмінно видаляє макіяж, залишаючи шкіру зволоженою. Змочіть ватний диск міцелярною водою і протріть ним шкіру, щоб видалити всі сліди макіяжу.

Міцелярна вода відмінно видаляє макіяж, залишаючи шкіру зволоженою. Змочіть ватний диск міцелярною водою і протріть ним шкіру, щоб видалити всі сліди макіяжу. Очищення олією. Очищення олією не залежить від вашого типу шкіри. Нанесіть олію на обличчя і злегка потріть шкіру, щоб акуратно видалити забруднення, бруд і більшу частину макіяжу.

Очищення олією не залежить від вашого типу шкіри. Нанесіть олію на обличчя і злегка потріть шкіру, щоб акуратно видалити забруднення, бруд і більшу частину макіяжу. Гелеві очищувальні засоби. Гелеві очищувальні засоби часто не містять олій і некомедогенні, що робить їх ідеальними для очищення чутливої шкіри. Використовуйте їх, щоб видалити водостійкий макіяж з очей і надати шкірі свіжий та здоровий вигляд.

Гелеві очищувальні засоби часто не містять олій і некомедогенні, що робить їх ідеальними для очищення чутливої шкіри. Використовуйте їх, щоб видалити водостійкий макіяж з очей і надати шкірі свіжий та здоровий вигляд. Очищувальні креми. Очищувальний крем — знахідка для людей із сухою шкірою. Ніжна формула відлущує макіяж, бруд і бруд, роблячи шкіру гладкою і сяючою.

Очищувальний крем — знахідка для людей із сухою шкірою. Ніжна формула відлущує макіяж, бруд і бруд, роблячи шкіру гладкою і сяючою. Мило і вода. Візьміть безпечне для шкіри мило для обличчя, втирайте його в долоні з водою й акуратно проведіть долонями по шкірі круговими рухами. Вибирайте спеціальне мило, яке підходить вашій шкірі.

Візьміть безпечне для шкіри мило для обличчя, втирайте його в долоні з водою й акуратно проведіть долонями по шкірі круговими рухами. Вибирайте спеціальне мило, яке підходить вашій шкірі. Дитяче масло. Дитяче масло може миттєво прибрати весь бруд, домішки та макіяж. Нанесіть невелику кількість засобу на ватний диск і акуратно протріть ним обличчя. І ви отримаєте обличчя без макіяжу за лічені хвилини. Це ніжний і дуже м'який спосіб видалення макіяжу.

Фото: Freepik

Кокосова олія . Хочете, вірте, хочете ні, але кокосова олія — найпростіший спосіб видалити макіяж. Візьміть невелику кількість засобу розміром з горошину на долоню, розітріть по обличчю й акуратно помасажуйте. Змийте олію, і шкіра миттєво стане гладкою, чистою та сяючою.

. Хочете, вірте, хочете ні, але кокосова олія — найпростіший спосіб видалити макіяж. Візьміть невелику кількість засобу розміром з горошину на долоню, розітріть по обличчю й акуратно помасажуйте. Змийте олію, і шкіра миттєво стане гладкою, чистою та сяючою. Оливкова олія. Оливкова олія корисна не тільки для вашого тіла, а й для вашої шкіри. Акуратно нанесіть кілька крапель олії на обличчя, видаляючи сліди макіяжу. Вимийте обличчя теплою водою або очищувальним засобом.

Оливкова олія корисна не тільки для вашого тіла, а й для вашої шкіри. Акуратно нанесіть кілька крапель олії на обличчя, видаляючи сліди макіяжу. Вимийте обличчя теплою водою або очищувальним засобом. Молоко. Секретом сяючої шкіри Клеопатри було купання в молоці. Скористайтеся цим секретом і ви. Змочіть ватний диск у молоці та протріть ним обличчя, потім змийте і ви отримаєте чисту шкіру до скрипу.

Секретом сяючої шкіри Клеопатри було купання в молоці. Скористайтеся цим секретом і ви. Змочіть ватний диск у молоці та протріть ним обличчя, потім змийте і ви отримаєте чисту шкіру до скрипу. Огірковий сік. Огірки мають протизапальні властивості і можуть допомогти заспокоїти запалену або схильну до прищів шкіру. Пюрируйте огірок у блендері, додайте кілька крапель базової олії, і засіб готовий до використання. Ця комбінація також заспокоює шкіру під час зняття макіяжу.

Хоча видалення макіяжу — виснажливе завдання, воно стає складнішим, коли ви маєте справу з водостійким макіяжем. Спроби позбутися водостійкого макіяжу звичайними серветками або легкими очисними засобами навряд чи увінчаються успіхом. Замість цього вам слід використовувати формулу, яка ніжно впливає на шкіру і жорстко на макіяж.

Як видалити водостійкий макіяж?

Фото: Freepik

Потрібне подвійне очищення за допомогою очищувального засобу на олійній основі, а потім нанесення очищувального засобу на водній основі для видалення водостійкого макіяжу. Хорошими варіантами також стануть олії для обличчя, очищувальне молочко, бальзами та міцелярна вода, спеціально розроблена для водостійкого макіяжу.

Очі — найчутливіша частина обличчя. Отже, видалення макіяжу з очей має бути першим кроком у вашій процедурі видалення макіяжу. Для цієї мети завжди використовуйте засіб для зняття макіяжу з очей і м'яку бавовняну тканину або чистий ватний диск. Крім того, вам знадобиться ватна паличка, змочена в засобі для зняття макіяжу, щоб видалити стійку туш або підводку для очей з певних ділянок навколо очей. Не тріть сильно, а протирайте акуратно. Умийтеся після зняття макіяжу.

Після очищення обличчя акуратно промокніть його насухо, щоб уникнути подразнення. Занадто сильне тертя може викликати почервоніння і порушити шкірний бар'єр. Продовжуйте свій звичайний догляд за шкірою, щоб утримувати вологу і підтримувати природний баланс вологи в шкірі.

Нагадаємо, косметолог розповіла, чому не можна вмивати обличчя милом.

Раніше Фокус писав про те, чим відрізняється тонік від міцелярної води, і чи потрібно їх змивати.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.