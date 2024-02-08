Модні кольори манікюру 2024

Модні тенденції як завжди не сплять, тому з приходом нового року, нового сезону, завжди варто очікувати оновлення списку популярних та модних тенденцій як у світі дизайну, макіяжу, так і у світі нейл-індустрії.

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Щоб кожна жінка була готова до цього Фокус підготував підбірку трендових кольорів манікюру, які будуть актуальні до кінця 2024 року.

Peach Fuzz (персиковий пушок)

Peach Fuzz є трендовим відтінком кольору в цьому сезоні. Це пастельний відтінок персикового, який додає ніжності і свіжості до будь-якого образу, який став популярним у світі манікюру.

Цей колір ідеально підходить для весняних і літніх сезонів, додаючи нігтям свіжості та жіночності. Він може мати різну насиченість, від світлого до більш насиченого. Завдяки своїй універсальності, цей трендовий колір нігтів підходить як для повсякденного використання, так і для особливих заходів.

Маджента

Маджента — є одним з популярних трендів у світі манікюру. Цей відтінок, який поєднує в собі фіолетові та рожеві тони, створює стильний та яскравий вигляд. У світі моди маджента часто використовується для створення виразних та екстравагантних образів.

Завдяки своїй універсальності, маджента відмінно виглядає як на коротких, так і на довгих нігтях. Тому, якщо ви шукаєте яскравий колір, що на висоті модних тенденцій, маджента може бути чудовим варіантом для вас.

Барбікор

Барбікор — це термін, який походить від словосполучення "Барбі" і "кор". Це модний стиль, що базується на поєднанні естетики Барбі з андерґраундним культурним рухом "кор". Барбікор включає в себе використання яскравих кольорів, гліттеру, наклеювання страз, структурних лаків тощо. Форма нігтів варіюється від короткої до довгої, а дизайн може бути різним — від солодких мотивів до абстрактних малюнків.

Цей стиль набуває все більшої популярності серед молоді і стає сміливим способом самовираження.

Вітражні напівпрозорі відтінки

Колір трендових нігтьових відтінків зараз може бути дещо різноманітним, проте недавнім популярним напрямком стала популярність напівпрозорих відтінків. Ці відтінки надають нігтям натурального та свіжого вигляду, а також підходять для будь-яких сезонів та випадків. Вони можуть бути легкими тонами рожевого, блідім пастельним, легким молочним або нейтральним кольорами. Такі напівпрозорі відтінки нігтів додають ніжності та елегантності вашому зовнішньому вигляду.

Інші кольори

Серед трендів в кольоровій палітрі також будуть сірі відтінки, коричнево-кофейні, білий, або іншими словами діамантовий, чорний, глибокий темно-синій, лимонний, більш освіжаючі ментолові та цитрусові відтінки зеленого.

Нагадаємо, раніше ми писали, які дизайни нігтів будуть модні у 2024 році. Також Фокус пропонував, небанальні ідеї для френча, які будуть актуальні у 2024 році