Небанальні ідеї для френча, які будуть актуальні у 2024 році

Френч або як ще його називають французький манікюр — це доволі поширений варіант дизайну нігтів, який вже багато років тримає позицію класичності. В основі такого манікюру лежить натуральне або блідо-рожеве базове покриття, а кінчик нігтя фарбується в білий або кремовий колір. Цей стиль манікюру популярний завдяки своїй елегантності та солідному вигляду. Він добре підходить для будь-яких подій та стилів одягу.

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Згідно з трендами моди, варіанти манікюру "френч" з року в рік розширюються, і тепер спокійно можна зустріти різні інтерпретації цього класичного дизайну, такі як кольоровий "френч", "омбре френч" і багато інших. Фокус підготував підбірку різних варіацій класичного манікюру "френч".

Геометричний французький манікюр Фото: https://www.instagram.com/keitmur/?g=5

Геометричний французький манікюр

Це стильний і красивий варіант дизайну нігтів, який комбінує в собі традиційний французький манікюр і геометричні елементи. Він охоплює використання ліній, кутів, геометричних фігур та інших геометричних елементів для створення унікального силуету на кінчиках нігтів.

Для досягнення геометричного французького манікюру можна використовувати різні методи. Наприклад, ви можете намалювати геометричні лінії або фігури за допомогою квастиків, пензликів або наклейок. Також можна експериментувати з різними комбінаціями кольорів, використовуючи яскраві або нейтральні відтінки.

Геометричний французький манікюр є вишуканим і стильним варіантом, який підійде як для повсякденного використання, так і для особливих подій.

Французький манікюр з ефектом омбре Фото: https://www.instagram.com/nail_art_club_/?g=5

Французький манікюр з ефектом омбре

Французький манікюр з ефектом омбре є чудовим вибором для стильного та модного зовнішнього вигляду нігтів. Цей стиль поєднує класичний французький манікюр з плавним переходом кольорів, що створює ефект омбре. Завдяки цьому стилю ваші нігті виглядатимуть ефектно та модно.

Французький манікюр з використанням блискіток Фото: https://www.instagram.com/nail_art_club_/?g=5

Французький манікюр з використанням блискіток

Французький манікюр з використанням блискіток — це стильний та елегантний варіант оформлення нігтів. Додайте блискітки на кінчик нігтів, це додасть не лише блиску, а й виразності до класичного французького манікюру.

Зауважимо, що також можна експериментувати з розміром і формою блискіток, а також варіювати кольори і поєднувати їх з різними відтінками білого. Це дозволить створити унікальний і захоплюючий дизайн.

Обернений французький манікюр Фото: https://www.instagram.com/nail_art_club_/?g=5

Обернений французький манікюр

Обернений французький манікюр є варіацією класичного французького манікюру. Замість того, щоб мати білий кінець на нігтях, в оберненому французькому манікюрі кінчик нігтя фарбується в яскравий або темний колір, тоді як основа залишається натурального або блідо-рожевого відтінку. Цей стиль зазвичай надає нігтям більш оригінального та сучасного вигляду, а також додає трохи кольору до класичного французького дизайну. Деякі популярні варіанти оберненого французького манікюру включають чорний, червоний, синій або металеві кольори на кінчиках нігтів.

Нагадаємо, раніше ми писали, який вигляд має френч на нігтях різної форми. П'ять варіантів. Також Фокус розповідав, тренди манікюру 2024: яке покриття нігтів актуальне до кінця року.