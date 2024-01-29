Тренди манікюру 2024: яке покриття нігтів актуальне до кінця року

Головними трендами манікюру у 2024 році є тиха розкіш і максимальна класика. Акуратні та доглянуті нігті з актуальним покриттям — must have.

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Перламутровий хром

В останні кілька сезонів хром неухильно набирає обертів, і центральне місце займає красивий перламутровий ефект. Нині майстрів манікюру просять використовувати крижані, холодні тони, зокрема: "пастельний відтінок з тонким хромовим покриттям, що додає морозного вигляду", — пояснює майстриня манікюру з Герефордшира Емі Бервілл.

Тонкий французький манікюр

Французький манікюр з тоненькою посмішкою був актуальним у першій половині 2023 року, і схоже, що вузька версія класичного образу, як і раніше, буде популярною наступного року.

"Вузький французький кінчик повернеться 2024 року, але класичний білий колір буде замінений яскравим кольором для весни/літа — ідеальний спосіб переходу в більш яскраві місяці", — прогнозує Емі. Майстриня манікюру Клер Старк, яка проводить свій час, працюючи з клієнтами в Лондоні та Глазго, погоджується.

"Я думаю, що прогнозованою тенденцією нейл-арту на 2024 рік буде класичний французький манікюр, що відповідає сезонному кольору. Наприклад, навесні ми можемо побачити пастельний бузковий френч або м'ятно-зелений кінчик. Класика в сучасній інтерпретації".

Мінімальний блиск

Майстриня манікюру Джулія Діого, якій довіряє свої нігті Розі Гантінгтон-Вайтлі, вважає, що мінімальне мерехтіння має повернутися.

"Блиск повернувся. Мінімальний блиск — тож подумайте про французькі кінчики або манжети. Мінімальні деталі з використанням металевого срібла і золота також будуть хітом".

Вогненно-червоний манікюр

Червоні відтінки були помічені на всіх подіумах SS24, зокрема у Prozena Schouler і Brandon Maxwell.

"У червоного зараз важливий момент, і він триватиме", — каже Джулія.

Колір черешні

Насичений і п'янкий колірний тренд "Чорна вишня" продовжить свою тріумфальну ходу у 2024 році.

"Шар "Liquorice" в поєднанні з "A Night At The Opera" від Bio Sculpture — для мене виграшна комбінація. Позачасова, елегантна і шикарна", — пояснює Джулія.

Коротко, але мило

У 2024 році багато хто відмовляється від драматизму на користь чіткішого, природнішого підходу до нігтів, обираючи мінімальну довжину й акуратність, що ідеально поєднується з однотонним покриттям і надає нігтям позачасового шику.

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Глянцевий блиск

Розкішне блискуче оздоблення випромінює стриману пишність, і цей тренд і далі домінуватиме.

"Манікюр "Тиха розкіш" обов'язково повернеться", — прогнозує Джулія.

Майстер манікюру Даян Мітчелл сподівається, що покриття "котяче око" набере у 2024-му ще більшої популярності.

"Суперглянцеві нігті — наприклад, манікюр з блиском для губ — будуть, як і раніше, популярними", — каже Даян.

Мигдалеподібні форми

Рожевий відтінок "Blush Nails" найчастіше поєднується з м'якою мигдалеподібною формою, і цей образ набирає популярності не тільки серед клієнтів Даян, а й серед її колег-майстрів манікюру завдяки "шикарному, класичному" ефекту.

М'який квадрат

Інший ключовий претендент на форму — квадратний ніготь, який має певну природну привабливість без надмірностей.

"Для мене улюблений спосіб надання форми нігтям — слідувати природній формі клієнта — це шикарно, практично і має дуже гарний вигляд", — пояснює Джулія.

Мрійливий зелений

Ще один тон, який має посісти своє місце у 2024 році — це зелений, зокрема, "Bistro Green" від Pantone. Це насичений, глибокий зелений тон із сильною присутністю. Це один із тих кольорів, який пропонує відмінність від звичайних нейтральних тонів, таких як тілесний, але при цьому досить шикарний, щоб його можна було поєднувати з іншими.

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