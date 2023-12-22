Королівський тренд: який улюблений манікюр принцеси Діани повернувся в моду

Класичний французький манікюр з 1990-х отримав новий виток популярності після серіалу "Корона".

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У королівській родині добре відоме неписане правило: коли справа стосується краси, шлях вперед — це стриманість. Але принцеса Діана показала нам, що правила створені для того, щоб їх порушувати. Однак, за всієї своєї любові до експериментів, вона все-таки залишилася вірною стриманому френчу, стилю манікюру, що набув популярності в 1990-х. Про це пише Glamour Magazine.

Принцеса була відома тим, що систематично порушувала суворі правила королівської сім'ї. Вона водила своїх синів, принців Вільяма і принца Гаррі, в Макдональдс і каталася з ними на американських гірках, щоб дати їм уявлення про нормальне виховання.

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Вона розлучилася зі своїм чоловіком, спадкоємцем британського престолу і розповіла про його таємну кохану. Але порушення правил стосувалося і правил, які стосувалися вбрання, макіяжу та манікюру.

Відомо, що леді Ді віддавала перевагу кольоровим колготкам, одягала тіару, як намисто, використовувала синю підводку для очей і фарбувала нігті яскравим червоним лаком. І це тоді, коли всі дами з королівської сім'ї надавали перевагу стриманому тілесному манікюру або повній його відсутності.

Королева Єлизавета, як відомо, віддавала перевагу ледь помітним відтінкам, таким як Essie's Ballet Slippers.

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Що стосується нігтів принцеси Вельської, хоча вона і фліртувала з червоним лаком на той час, коли їй виповнилося 30, Діана віддавала перевагу класичному французькому манікюру 1990-х, який вона носила на коротких нігтях.

Тепер, коли гучний серіал "Корона" завершився шостим сезоном, фірмовий френч Діани переживає ренесанс.

Звичайно, останніми роками френч зазнав деяких змін, але ніколи насправді не виходив з моди. Вузькі кінчики і мигдалеподібна форма нігтів надають цьому стилю манікюру сучасного відтінку, але ми очікуємо, що знову з'явиться більше форм і стилю з 1990-х, поряд з іншими модними образами з 1990-х, на кшталт пишних укладок, човників без підборів або широких плічок піджаків.

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Представник платформи бронювання салонів краси Fresha London заявила: "Принцеса Діана була синонімом сміливого стилю, і, хоча вона найчастіше асоціюється з червоним лаком, який вона наносила зі своєю "сукнею помсти", вона була на крок попереду всіх зі своїми нейтральними нігтями".

За її словами, додавання глазурованого верхнього покриття до нейтрального відтінку — чудовий спосіб зробити нігті тілесного кольору більш сучасними. А тим, хто хоче оновити свій глянцевий манікюр для холодних місяців, можливо, варто подумати про вибір замість нього перламутрового верхнього покриття, як у Діани, оскільки він допоможе додати сезонного "морозного" настрою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про популярний цього місяця "русалочий" манікюр з блискучими акцентами.