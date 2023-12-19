Папараці розповів історію фото з останньої відпустки принцеси Діани

У серіалі "Корона" розповіли, що Маріо Бренну найняв Мохаммед аль-Файєд, однак Бренн це заперечує.

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У гучному серіалі "Корона", який завершився шостим сезоном, був показаний епізод з папараці, які буквально переслідували принцесу Діану під час її останньої відпустки. Вона провела її на яхті Мохаммеда аль-Файєда з Доді аль-Файєдом. У серіалі показують папараці Маріо Бренна, який зробив фото Діани і Доді, що спровокували скандал. Але він каже, що сюжет серіалу прикрасив його історію. Про це пише NYtimes.

На розмитій фотографії, зробленій ним 1997 року, видно жінку в рожевому купальнику, яка обіймає чоловіка в темних окулярах.

У серіалі принцеса Діана фліртує з Доді Файєдом на яхті "Джонікал", що пливе блискучими водами Середземного моря.

Діана глузливо каже, що їй подобаються чоловіки, у яких губи "правильної температури".

"А в мене правильна температура?", — запитує Доді.

"Не знаю, — каже Діана. — Треба перевірити". Потім пара цілується, не підозрюючи, що всього за кілька метрів від них на човні перебуває Маріо Бренна, спритний італійський фотограф, з довгофокусною камерою, спрямованою на пару.

Один зі знімків, зроблений під час останньої відпустки Діани Фото: Getty Images

Кілька днів потому знімки принцеси та її нового кавалера, зроблені Бренною, з'являються на перших шпальтах газет по всьому світу. Раніше показано, що його найняв батько Доді, щоб привернути увагу до стосунків пари і підштовхнути їх до весілля.

Це центральна сцена першої частини шостого й останнього сезону королівської драми Netflix. Однак, як розповів Бренна у своєму інтерв'ю, опис далеко не точний.

В електронному листі Енні Сульцбергер, керівник відділу досліджень шоу (вона також є сестрою видавця The Times О. Г. Сульцбергера), сказала, що "є кілька теорій про те, як Бренні вдалося знайти "Джонікал", пришвартований десь у Середземному морі. Але найімовірнішим, на думку команди, було те, що один зі співробітників аль-Файєда повідомив Бренні місцезнаходження яхти.

Але Бренна сказав, що ідея про те, що Аль-Файєд найняв його, була "абсурдною і повністю вигаданою", і що ніхто не зливав йому інформацію про місцезнаходження яхти. За його словами, щоліта на той час він був на Сардинії, щоб фотографувати відомих людей, і зустріч із Діаною і Доді була просто "великою удачею".

1 серпня 1997 року Бренна розповів, що підійшов до яхти Файєдів на надувному човні, який швидко рухався, після того, як прийняв блондинку, яка дзвонила по телефону на верхній палубі, за стару знайому. Підійшовши ближче, він був приголомшений, усвідомивши, що це була принцеса.

Знімок Доді та прицнеси Діани, зроблений Бренною

Бруно Малка, на той час агент Бренни, який допомагав продавати зображення журналу Paris Match, сказав в електронному листі, що, на його думку, Бренна був знайомий з яхтою, але не знав, хто був на борту.

Помітивши пару, Бренна сказав, що наступні кілька днів він провів, вистежуючи човен, зокрема забираючись на скелі. З цієї височини, приблизно за 400 метрів від Діани, він зробив кілька фотографій Діани і Доді, які обіймаються. За словами Бренни, кадри були розмиті тому що через спеку йому було важко сфокусуватися.

Проте він одразу зрозумів, що отримав "історичну фотографію", яка розв'язала "його особисті та сімейні проблеми", бо він тоді розлучився і "не купався в багатстві".

Він дістав відзняту плівку і закопав її, щоб вона не зіпсувалася на сонці. Бо хотів зробити більше знімків і побоювався, що в нього вкрадуть камеру конкуренти.

10 серпня британський таблоїд Sunday Mirror помістив фото Бренни на своїй першій сторінці. "Поцілунок", — свідчив заголовок. Незабаром, за словами Бренни, він почав знімати по всьому світу. За його словами, за наступні шість-вісім місяців він заробив близько 1,7 мільйона фунтів стерлінгів, або 2,1 мільйона доларів, на своїх фотографіях.

Фотографії Бренни — і ціна, яку за них заплатили новинні агентства, — спричинили божевілля. У 2013 році Джейсон Фрейзер, британський фотограф, який допомагав Бренні продавати свої зображення, розповів The Daily Mail, що після того, як їх опублікували, до країни прибули понад 2000 фотографів, сподіваючись отримати власні знімки Діани та Доді.

"Я відчував, що все вийшло з-під контролю", — говорив Фрейзер. Через кілька тижнів пара загинула в Парижі.

Правда і вигадка: Бренна і його герой у серіалі "Корона"

У "Короні" Бренна (у виконанні Енцо Чіленті) пояснює, що якщо хочеш зробити вдале фото, потрібно йти на ризик. За його словами, "папараці доводиться поводитися як "мисливці... вбивці".

Справжній Бренна сказав в інтерв'ю, що він не поділяє такої думки про свою роботу: "Я не ототожнюю себе з терміном "вбивця". І зазначив, що з ним ніколи не зв'язувався ніхто з "Корони", щоб дізнатися про його досвід.

Бренна також зазначає, що його фото були зроблені законно, оскільки він знімав "на відкритому повітрі, у громадському місці".

Сьогодні Бренна живе недалеко від озера Комо в Італії, де, за його словами, він фотографував таких знаменитостей, як Джордж Клуні, Майлі Сайрус і Бейонсе, хоча поява соціальних мереж істотно вплинула на його професію, зокрема на фінансову винагороду.

Бренна сказав, що він і його сім'я насолоджувалися успіхом фотографій протягом серпня 1997 року. Але потім Діана померла. За словами Бренни, коли він почув цю новину, він не міг у це повірити і заплакав. У нього самого було двоє дітей, тому він міг зрозуміти, що її смерть означатиме для синів Діани. Він прийняв рішення "не говорити і не розкривати нічого про інцидент, поки Вільям і Гаррі не досягнуть повноліття".

Сама думка про те, що його зображення "могли сприяти полюванню за Діаною і Доді, очевидно, мене засмучує", — каже Бренна. Але він не думав, що його робота суттєво посилила фурор навколо принцеси.

"Якби це був не я, хтось інший напевно зробив би ці знімки", — резюмує він.

Нагадаємо, в серіалі "Корона" показали епізод із нацистською формою принца Гаррі. Судячи з усього, сценаристи надихалися його мемуарами. Адже там він стверджував, що його на цей проступок надихнули його брат і Кейт Міддлтон.