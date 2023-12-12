Новорічний тренд: усе про русалковий манікюр із блискітками
Один із головних трендів на цей новий рік — манікюр із блискучими акцентами.
Незабаром новий рік, а отже, час підбирати святковий дизайн манікюру. Новий рік зазвичай передбачає або дизайн манікюру в традиційно червоно-зеленій гамі, або мінімалістичний манікюр із яскравими акцентами. Про це пише Elle.
Або ж суміш двох трендів останніх місяців: mermaidcore, або русалковий манікюр, і манікюр із блискітками та глітером. Останній тренд не виходить із моди вже багато років, і тільки варіації прикрашання нігтів блискучими акцентами змінюється.
Русалковий манікюр
Mermaidcore передбачає блискітки в блакитних і рожевих відтінках, як хвіст у фентезійних русалок. Можна покрити блискітками всю поверхню нігтя, а можна прикрасити блискітками лише кінчики.
Що, до речі, вельми економно, адже нафарбовані так нігті довгий час зберігають охайний вигляд.
Сніговий манікюр
Варіація на тему традиційного френча та русалкового манікюру, але з новорічним настроєм — це сніговий манікюр.
Це має такий вигляд, ніби ви занурили кінчики пальців у свіжий сніг. Використовуйте золоту й срібну фольгу на прозорому базовому покритті. Ви можете накладати шари на кінчики для створення ефекту сніжинок.
Зіггі стардаст
Атмосфера дискотеки 1970-х і, звісно, багато блискіток. Щоб зробити такий ефектний манікюр, використовують скотч, щоб заблокувати ділянки, і замальовують ділянки блискітками, щоб вийшов яскравий і блискучий дизайн.
Залишилося тільки стати рок-легендою на новорічній вечірці.
Позолочений нюдовий
Неймовірно витончений і елегантний манікюр, який підійде не тільки для нового року, а й для будь-якого свята.
Додайте іскри нейтральному лаку, підкресливши кінчики та кутикулу ретельно розставленими золотими блискітками.
Хромовані кінчики
Ще один новорічний тренд із натяком на mermaidcore — це хромований манікюр.
Можна покрити блискучим лаком увесь ніготь цілком, а можна лише зробити легке напилення на кінчики, залишивши лунку нігтя незафарбованою. Такий дизайн дуже витончений і вишуканий.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про головні тренди манікюру на початок зими 2023. У моді цієї зими готичний чорний манікюр, винний колір нігтів і цукерково-червоний манікюр.