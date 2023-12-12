Новорічний тренд: усе про русалковий манікюр із блискітками

Один із головних трендів на цей новий рік — манікюр із блискучими акцентами.

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Незабаром новий рік, а отже, час підбирати святковий дизайн манікюру. Новий рік зазвичай передбачає або дизайн манікюру в традиційно червоно-зеленій гамі, або мінімалістичний манікюр із яскравими акцентами. Про це пише Elle.

Або ж суміш двох трендів останніх місяців: mermaidcore, або русалковий манікюр, і манікюр із блискітками та глітером. Останній тренд не виходить із моди вже багато років, і тільки варіації прикрашання нігтів блискучими акцентами змінюється.

Русалковий манікюр

Mermaidcore передбачає блискітки в блакитних і рожевих відтінках, як хвіст у фентезійних русалок. Можна покрити блискітками всю поверхню нігтя, а можна прикрасити блискітками лише кінчики.

Русалковий манікюр

Що, до речі, вельми економно, адже нафарбовані так нігті довгий час зберігають охайний вигляд.

Сніговий манікюр

Варіація на тему традиційного френча та русалкового манікюру, але з новорічним настроєм — це сніговий манікюр.

Сніговий манікюр

Це має такий вигляд, ніби ви занурили кінчики пальців у свіжий сніг. Використовуйте золоту й срібну фольгу на прозорому базовому покритті. Ви можете накладати шари на кінчики для створення ефекту сніжинок.

Зіггі стардаст

Атмосфера дискотеки 1970-х і, звісно, багато блискіток. Щоб зробити такий ефектний манікюр, використовують скотч, щоб заблокувати ділянки, і замальовують ділянки блискітками, щоб вийшов яскравий і блискучий дизайн.

Зіггі стардаст

Залишилося тільки стати рок-легендою на новорічній вечірці.

Позолочений нюдовий

Неймовірно витончений і елегантний манікюр, який підійде не тільки для нового року, а й для будь-якого свята.

Позолочений нюдовий Фото: Instagram nailsbymei

Додайте іскри нейтральному лаку, підкресливши кінчики та кутикулу ретельно розставленими золотими блискітками.

Хромовані кінчики

Ще один новорічний тренд із натяком на mermaidcore — це хромований манікюр.

Хромовані кінчики

Можна покрити блискучим лаком увесь ніготь цілком, а можна лише зробити легке напилення на кінчики, залишивши лунку нігтя незафарбованою. Такий дизайн дуже витончений і вишуканий.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про головні тренди манікюру на початок зими 2023. У моді цієї зими готичний чорний манікюр, винний колір нігтів і цукерково-червоний манікюр.