"Так це правда": дівчина випробувала вірусну "теорію червоних нігтів" для приваблення чоловіків

Нав'я Пассі шокувала користувачів соціальних мереж, заявивши, що чоловіків приваблюють червоні нігті, бо вони бачили, як їхні матері та бабусі робили такий манікюр, коли були молодими.

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Останнім часом жінки в соціальних мережах публікують відео, в яких перевіряють на своїх хлопцях або потенційних партнерах всілякі теорії, пише Daily Star.

Тепер у мережі циркулює нова і доволі дивна "теорія червоних нігтів". Вона полягає в тому, що, якщо жінка покриває нігті червоним лаком, то стає більш привабливою для свого партнера.

Дівчина під псевдонімом Нав'я Пассі опублікувала відео, яке набрало понад 155 000 лайків, у якому пояснила, що простий трюк працює, тому що чоловіки, очевидно, асоціюють нігті з нігтями будь-яких жінок у їхньому житті.

Пассі вважає, що чоловікам подобаються червоні нігті і причина цього в тому, що вони бачили, як їхні мами, їхні вчителі мали червоні нігті або червону помаду.

"Тепер щоразу, коли вони бачать червоні нігті, вони або хвалять це, або навіть просто помічають це, тому що це те, що їх приваблює. Що звучить дуже дивно, якщо подумати", — сказала Навья Пассі.

Однак "дивна" теорія, схоже, виправдала себе, оскільки дівчина стверджує, що отримала компліменти від чоловіків після того, як нафарбувала нігті червоним кольором. Вона навіть не підозрювала, що такий манікюр має такий ефектний вигляд: "Особисто я думаю, що вони виглядають сексуально, і я відчуваю себе дуже сильною. Я переходжу до червоних нігтів".

Користувачі соціальної мережі були приголомшені роликом і в коментарях заявили, що теж збираються провести такий експеримент. Одна з дівчат поділилася: "Так це правда! Хлопець, з яким я ходила на побачення, сказав мені, що, на його думку, червоні нігті привабливі. Я отримую компліменти від чоловіків тільки тоді, коли мої нігті покриті червоним лаком".

Інша додала: "У червоних нігтях безумовно є щось потужне! Моя половинка завжди робить компліменти, коли я наношу червоний лак!" Інші навіть пожартували, що Зигмунд Фрейд, який припустив, що людей приваблюють такі люди, як їхні батьки, підтвердив цю теорію, і заявив, що це "необхідно зупинити".

Нагадаємо, раніше в ЗМІ розповіли, що жінка подавилася їжею, а потім проковтнула зубну щітку. 21-річна дівчина з Іспанії проковтнула свою зубну щітку після того, як за її допомогою хотіла витягнути шматок індички, що застряг у горлі.