Особлива дієта: жінка відзначила 115 день народження і розкрила секрет довгого життя (фото)

Жінці було чотири роки, коли затонув "Титанік", і шість років, коли почалася Перша світова війна. Дієта зберігає її силу і здоров'я протягом понад 11 десятиліть.

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Хелені Перейра дос Сантос із Бразилії нещодавно виповнилося 115 років, і вона заявила, що секрет довгого життя полягає в її дієті, яка складається з великої кількості бобів. Про це пише The Mirror.

Жінка відзначила свій знаменний день народження в колі родини. На святі були присутні 15 правнуків.

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Старенька заявила, що її "багата на боби дієта" — це єдине, що зберігає її силу і здоров'я впродовж понад 11 десятиліть. Жінка народилася 1908 року, тобто їй було чотири роки, коли затонув "Титанік", і шість років, коли почалася Перша світова війна.

Крім бобів, Гелена також сказала, що важливими факторами її довгого життя були хороший сон, регулярні фізичні вправи та "радість". За словами її сім'ї, попри похилий вік, жінка, як і раніше, залишається активною, ясною і незалежною.

Хелена з Ріу-дас-Педрас, розташованого на північний захід від Сан-Паулу (Бразилія), часто ходить на закупи на ринок разом зі своєю онукою і любить здійснювати регулярні прогулянки, щоб залишатися активною. Крім того, жінка щорічно здійснює паломництво, долаючи 170 миль (273 км) до Національного святилища Апаресіда.

Жінка народилася на фермі й до виходу на пенсію працювала акушеркою та швачкою, але, за словами її онуки Адріани, вона й досі зашиває одяг і майстерно робить ганчір'яних ляльок.

Згідно з Книгою рекордів Гіннесса, Гелена не є найстарішою з нині живих людей Фото: Jam Press

Гелена вийшла заміж за свого чоловіка, який помер 2004 року у віці 103 років, коли їй було 26 років, і у пари було шестеро дітей, 10 онуків і 15 правнуків. На жаль, більшість її дітей вже пішли з життя, але Гелена, як і раніше, близька зі своїми онуками і правнуками.

В інтерв'ю 2020 року Гелена сказала, що єдині ліки, які вона вживає, — це від високого кров'яного тиску, а також згадала, як одного разу психіатр-духівник сказав їй, що вона "проживе понад 100 років".

"Мем, ви можете продовжувати спокійно працювати, ви проживете понад 100 років", — сказав він.

Згідно з Книгою рекордів Гіннесса, Хелена не є найстарішою з людей, які живуть нині. Цей титул належить іспанці Марії Браньяс Морера, якій 4 березня виповнилося 116 років.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка боїться, що її будинок на вершині схилу опиниться в морі. Нікола Бейлесс розповіла, що її батьки купили житло у 2001 році, коли воно знаходилося на відстані понад 200 метрів від краю обриву. Зараз ця дистанція скоротилася до 15 метрів.

Також стало відомо, що жінка бере гроші з родини за вечерю на Різдво. За словами Керолайн Даддридж, деякі люди кажуть, що вона несправедлива зі своїм планом платежів. Однак жінка все одно вважає, що це гарна ідея. Вона не збирається нічого змінювати найближчим часом.