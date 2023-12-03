"Зникне до Різдва": жінка боїться, що її будинок на вершині схилу опиниться в морі (фото)

Нікола Бейлесс розповіла, що її батьки купили житло 2001 року, коли воно знаходилося на відстані понад 200 метрів від краю обриву. Зараз ця дистанція скоротилася до 15 метрів.

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Мешканка Великої Британії зіткнулася з напруженим святковим періодом, оскільки земля під батьківським будинком на краю обриву вартістю 375 000 фунтів стерлінгів швидко руйнується. Жінка побоюється, що будова впаде до Різдва, якщо на країну обрушиться ще один шторм. Про це пише Daily Star.

48-річна Нікола Бейлесс щодня з жахом очікує, що її будинок віднесе в море з вершини схилу.

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Близько восьми метрів землі навколо житла британки зникли всього за місяць після того, як на Британію обрушилися суворі погодні умови. Будинок із трьома спальнями розташований у Хаппісбурзі, графство Норфолк, біля самого краю обриву.

Тепер житло Ніколи Бейлесс знаходиться менш ніж за 15 метрів від моря після того, як восени "розгулялися" шторми Бадет і Кіаран. Жінка хвилюється, що її будинок вартістю 375 000 фунтів може зникнути до кінця року, оскільки її поселення "зникає на очах".

"Ми ще тільки вступили в зиму, але, оскільки ми втратили так багато, нас можуть змусити виїхати навесні або навіть перед Різдвом. Це лякає. Це несамовито і страшно, якщо ви дозволите цьому заволодіти вашим розумом, це може призвести вас до зневіри", — розповідає британка.

За її словами, покійні батьки купили будинок у 2001 році, коли він знаходився на відстані понад 200 метрів від краю обриву. Хоча вони знали, що будівля не простоїть вічно через те, що уряд вирішив не оновлювати захисні споруди від морських і штормових вітрів, вони не думали, що ерозія дістанеться до їхніх володінь так скоро.

Шторми прискорили процес ерозії землі Фото: SWNS

Нікола, яка переїхала до батьківського будинку 7 років тому, тепер побоюється, що він може стати непридатним для життя вже через кілька місяців. Нещодавно кілька місцевих жителів були змушені покинути свої розкішні будинки через суворі погодні умови.

"Я не обираю їхати й шукати нове місце. Це те, до чого мене примушують. Я б залишилася тут назавжди, але я не збираюся наражати себе на ризик. Раніше ми влаштовували із сусідами змагання з різдвяних гірлянд — скільки гірлянд ви можете розмістити на своєму будинку. Це було схоже на Лас-Вегас наприкінці дороги. Сумно від того, що сільське життя тепер теж зникає", — додала британка.

Нікола переїхала в рідну домівку 7 років тому Фото: SWNS

Нікола продовжує турбуватися, оскільки, хоча місцева влада і допоможе їй переїхати, вона не знає, наскільки вони можуть допомогти фінансово.

"Моє житло може зникнути до Різдва. Будинок мого розміру з садом і прибудовою — у будь-якому іншому місці він, імовірно, коштував би 375 000 фунтів стерлінгів або більше. Але мені це не світить. [Зараз обрив знаходиться менш ніж за 15 метрів від будинку. Місцева влада розмовляє з нами, готує нас і збирається допомогти", — думає Нікола.

Раніше Фокус повідомляв, що жінці, чий будинок випадково знесли, приходять повідомлення про штрафи. На початку жовтня будівельна компанія випадково зруйнувала будинок Сьюзан Ходжсон. Тепер жінка може отримати не один штраф за залишене на ділянці сміття.

Також стало відомо, що квартира жінки виявилася заражена небезпечною чорною цвіллю. Вона розповіла про те, як у її житлі з'явилася гниль через "просту помилку". Дівчина також розповіла, як її прибрати й уникнути її появи.