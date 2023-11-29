Почало випадати волосся: подружжя півроку пило стічну воду і не знало про це (фото)

Подружжя використовувало очищену стічну воду для прийняття душу, миття овочів і пиття. Через це вони почали відчувати численні проблеми зі здоров'ям.

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Подружня пара з Пекіна (Китай) півроку помилково пила очищену стічну воду через неправильний ремонт в орендованій квартирі. Про це пише Asia one.

Чоловік на прізвище Тан і його кохана відчули недобре, коли виявили, що водопостачання не відключено, попри те, що вони не оплачували рахунки протягом шести місяців.

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Проживши в новій квартирі пів року, подружня пара почала відчувати численні проблеми зі здоров'ям. Вони зіткнулися з неприємними наслідками: випадання волосся, вугрі та кашель.

Видання зазначає, що пара переїхала у квартиру в травні й винаймала її за 10 000 юанів (трохи більше ніж 51 тисяча гривень) на місяць. У листопаді Тан перевірив лічильник води у квартирі та помітив, що він не працює при кожному вмиканні крана. Замість цього цифри збільшувалися на лічильнику сірої води. Це очищена побутова стічна вода, яку можна повторно використовувати для різних цілей, наприклад, для змиву в туалеті, миття машини або озеленення. Однак вона не придатна для пиття і не повинна використовуватися для миття овочів, фруктів або будь-яких продуктів, які людина збирається вживати в їжу. Вона також не повинна вступати в контакт з людським тілом, оскільки може викликати побічні реакції.

Супрпуги півроку використовували очищену стічну воду Фото: Weibo

За повідомленнями китайських ЗМІ, коли 22 листопада обслуговуючий персонал проводив розслідування у квартирі Тана, вони виявили додаткову трубу, яка з'єднувала водопровід у туалеті з усією системою. Через це питна вода у квартирі змішувалася з сірою водою з ванної кімнати.

Новина стала шоком для подружжя, яке зрозуміло, що щодня використовувало "сіру воду" для миття овочів і прийняття душу. Вони також пили цю воду. Крім того, мешканці зіткнулися з такими проблемами, як випадіння волосся, кашель і відчуття здавленості в грудях.

Після цього подружжя звернулося до компанії Ziroom зі скаргою на те, що вона не перевірила будинок належним чином перед здачею в оренду. Подружжя хоче отримати компенсацію за пережиті труднощі.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я витратила $600 тисяч на ремонт будинку, який більше їм не належить. Лорна та її чоловік Іан Тенісвуд вирішили купити будинок за 50 тисяч доларів у 2021 році після того, як суд з дрібних позовів ухвалив, що будівлю буде продано з аукціону для врегулювання платіжного спору.

Також стало відомо, що квартира жінки виявилася заражена небезпечною чорною цвіллю. Вона розповіла про те, як у її житлі з'явилася гниль через "просту помилку". Дівчина також розповіла, як її прибрати й уникнути її появи.