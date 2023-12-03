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Помилилися адресою: жінці, чий будинок випадково знесли, надходять повідомлення про штрафи

Випадково знесли будинок, помилилися адресою, штраф за сміття, уламки будинку, зруйнували будинок, повідомлення про штраф, влада міста
Фото: FOX News | Будівельна компанія випадково зруйнувала будинок Сьюзан Годжсон

На початку жовтня будівельна компанія випадково зруйнувала будинок Сьюзан Годжсон. Тепер жінка може отримати не один штраф за залишене на ділянці сміття.

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У США жінка з Атланти, яка повернулася з відпустки й виявила, що старий будинок на її ділянці знесено без її дозволу, зіткнулася з новими проблемами. Про це пише FOX News.

На початку жовтня будівельна компанія випадково зруйнувала будинок Сьюзан Годжсон.

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Нещодавно жінка відвідала ділянку і виявила повідомлення від міської влади Атланти з погрозами виписати штрафи за безлад і за те, що не було оформлено належні дозволи на знесення будови.

"Я зверталася до всіх, про кого тільки могла подумати. Усі хочуть щось вирішити, але ніхто не хоче з'являтися", — каже Сьюзан Годжсон.

Ходжсон каже, що компанія, яка знесла будинок, заявила, що помилилася адресою. Ця історія потрапила в заголовки газет по всій країні, і деякі люди критикували жінку за те, що будинок був старий і перебував у непридатному стані.

"Я розумію, про що вони говорять. Я розумію, що будинок був забитий, і люди, ймовірно, хотіли б його знести. Це прекрасно, але в них не було дозволу на це. У цьому-то і проблема", — сказала Годжсон.

Однак навіть зруйноване житло може доставляти проблеми. На задньому дворі американки з'явилася табличка з попередженням.

"Там ішлося про те, що в мене є час до 16-го числа, щоб усе виправити, прибрати, зробити й отримати відповідні дозволи", — каже жінка.

Випадково знесли будинок, помилилися адресою, штраф за сміття, уламки будинку, зруйнували будинок, повідомлення про штраф, влада міста Fullscreen
Жінка може отримати не один штраф за залишене на ділянці сміття
Фото: FOX News

Ходжсон каже, що вона намагалася зв'язатися з владою міста, щоб пояснити ситуацію.

"Дім — це було веселе місце. Ми завжди проводили тут час із користю. Це нагадування про чоловіка, який помер багато років тому. Це дуже важливо, тому що його більше немає, і нічого цього теж немає", — каже Годжсон.

Журналістам FOX News вдалося зв'язатися з Департаментом міського планування Атланти.

"Знесення будівлі без згоди або відома власника не належить до компетенції міста Атланти. Це вважається цивільною справою між власником нерухомості та передбачуваною відповідальною стороною", — заявили чиновники.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я витратила $600 тисяч на ремонт будинку, який більше їм не належить. Лорна та її чоловік Іан Тенісвуд вирішили купити будинок за 50 тисяч доларів у 2021 році після того, як суд з дрібних позовів ухвалив, що будівлю буде продано з аукціону для врегулювання платіжного спору.

Також стало відомо, що квартира жінки виявилася заражена небезпечною чорною цвіллю. Вона розповіла про те, як у її житлі з'явилася гниль через "просту помилку". Дівчина також розповіла, як її прибрати й уникнути її появи.