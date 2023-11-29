Помітили тріщину: 90-річна австралійка дивом вижила під стелею, що звалилася (фото)

Рідні порівняли везіння пенсіонерки з перемогою в лотереї. Жінка опинилася в пастці після того, як стеля її будинку обрушилася на неї, поки вона міцно спала.

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90-річна бабуся з Австралії міцно спала, коли о 05:30 ранку сталася драма. Рятувальники, яким довелося пробиватися всередину, були вражені, виявивши, що вона практично не постраждала. Про це пише 9News.

Пенсіонерка вважає, що це було благословення. Жінка опинилася в пастці після того, як стеля її будинку обрушилася на неї, поки вона міцно спала. Їй вдалося вижити, не отримавши при цьому жодної подряпини.

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90-річна бабуся опинилася під завалами близько 05:30 ранку (27 листопада) після обвалення в Сент-Олбансі, що на північному заході Мельбурна, Австралія. Онука жінки, яка представилася тільки Терезою, розповіла, що її мати почула крики й покликала на допомогу.

"Мама почула гучний тріск. Вона сказала, щоб ми прийшли: "Дах обвалився, і бабуся застрягла всередині". Бабуся кричала і кликала на допомогу", — розповіла вона журналістам.

Прибувши на місце, Тереза та її мама не змогли відчинити двері спальні, тому викликали службу порятунку. Коли прибула пожежна бригада, рятувальники проникли всередину завдяки драбині та болторізам.

Бабуся кричала і кликала на допомогу Фото: 9 News

Літню жінку знайшли під завалами, поруч із дверима. Рятувальники з подивом виявили, що вона практично не постраждала, а єдиною травмою виявився біль у шиї, спричинений шматками штукатурки, що впали.

Причину обвалення стелі поки що офіційно не встановлено, але Тереза сказала, що останніми днями вони помітили, що з'явилася тріщина, хоча жодних ознак потрапляння води всередину вони не бачили.

"Ми не бачили жодних слідів води або чогось подібного. Єдине, що було — це тріщина в кутку, тому ми й зателефонували вчора в страхову компанію", — сказала вона.

За кілька днів до обвалу сім'я помітила тріщину Фото: 9 News

Експерти страхової компанії приїдуть на місце події в найближчі кілька днів, а поки щасливу пенсіонерку переселили в інше житло. Рідні порівняли везіння пенсіонерки з перемогою в лотереї.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я витратила $600 тисяч на ремонт будинку, який більше їм не належить. Лорна та її чоловік Іан Тенісвуд вирішили купити будинок за 50 тисяч доларів у 2021 році після того, як суд з дрібних позовів ухвалив, що будівлю буде продано з аукціону для врегулювання платіжного спору.

Також стало відомо, що квартира жінки виявилася заражена небезпечною чорною цвіллю. Вона розповіла про те, як у її житлі з'явилася гниль через "просту помилку". Дівчина також розповіла, як її прибрати й уникнути її появи.