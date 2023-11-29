Заметили трещину: 90-летная австралийка чудом выжила под рухнувшим потолком (фото)

Родные сравнили везение пенсионерки с победой в лотерее. Женщина оказалась в ловушке после того, как потолок ее дома обрушился на нее, пока она крепко спала.

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90-летняя бабушка из Австралии крепко спала, когда в 05:30 утра произошла драма. Спасатели, которым пришлось пробиваться внутрь, были поражены, обнаружив, что она практически не пострадала. Об этом пишет 9News.

Пенсионерка считает, что это было благословение. Женщина оказалась в ловушке после того, как потолок ее дома обрушился на нее, пока она крепко спала. Ей удалось выжить, не получив при этом ни царапины.

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90-летняя бабушка оказалась под завалами около 05:30 утра (27 ноября) после обрушения в Сент-Олбансе, что на северо-западе Мельбурна, Австралия. Внучка женщины, представившаяся только Терезой, рассказала, что ее мать услышала крики и позвала на помощь.

"Мама услышала громкий треск. Она сказала, чтобы мы пришли: "Крыша рухнула, и бабушка застряла внутри". Бабушка кричала и звала на помощь", — рассказала она журналистам.

Прибыв на место, Тереза и ее мама не смогли открыть дверь спальни, поэтому вызвали службу спасения. Когда прибыла пожарная бригада, спасатели проникли внутрь благодаря лестнице и болторезам.

Бабушка кричала и звала на помощь Фото: 9 News

Пожилую женщину нашли под завалами, рядом с дверью. Спасатели с удивлением обнаружили, что она практически не пострадала, а единственной травмой оказалась боль в шее, вызванная упавшими кусками штукатурки.

Причина обрушения потолка пока официально не установлена, но Тереза сказала, что в последние дни они заметили, что появилась трещина, хотя никаких признаков попадания воды внутрь они не видели.

"Мы не видели никаких следов воды или чего-то подобного. Единственное, что было — это трещина в углу, поэтому мы и позвонили вчера в страховую компанию", — сказала она.

За пару несколько дней до обвала семья заметила трещину Фото: 9 News

Эксперты страховой компании приедут на место происшествия в ближайшие несколько дней, а пока счастливую пенсионерку переселили в другое жилье. Родные сравнили везение пенсионерки с победой в лотереи.

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Также стало известно, что квартира женщины оказалась заражена опасной черной плесенью. Она рассказала о том, как в ее жилье появилась гниль из-за "простой ошибки". Девушка также поведала, как ее убрать и избежать ее появления.