"Звільніть воду": жінка попереджає про небезпеку, яка може погубити людство

Жінка, на ім'я Каті закликає людей виливати рідину з пластикових місткостей, щоб повернути її природі. Затримування води на невизначений час у пластику зменшує її загальний запас для всього живого.

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Одна мешканка США розповідає про небезпеку "замкненої води" і про необхідність виливати рідини, що містяться в пластикових пляшках, які не будуть використовуватися. Про це вона розповіла в ролику, опублікованому в TikTok.

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Користувачка соцмережі, на ім'я Каті хвилюється про здоров'я своїх підписників.

"Звільніть воду. Я прагну виливати будь-яку рідину, яка потрапила в пластикову пастку. Тому що якщо вона потрапляє в пластикові пляшки, то ми втрачаємо її практично назавжди", — підписала жінка свій ролик.

За даними Техаської асоціації якості води, "замкнена рідина" дійсно є великою проблемою.

"Лише у США ми щороку позбуваємося на звалищах 22 млн галонів води через те, що вона застоюється всередині пластикових пляшок. Це обсяги, які ми ніколи не повернемо в колообіг води на Землі", — пише організація на сайті QWET.

Відеоролик Каті в TikTok уже переглянули понад 3,2 мільйона разів Фото: TCD

Далі організація зазначає, що прісна вода становить вкрай малу частку всієї води на нашій планеті й що нова вода не створюється. На думку експертів, це означає, що коли ми фактично вилучаємо воду з обігу, затримуючи на невизначений час у пластику, то це зменшує загальний запас води для всього живого.

За даними ЮНЕП, щохвилини у світі купують мільйон пластикових пляшок, і величезна їхня кількість потрапляє на звалища або в океан. Пластик виробляється з нафтохімікатів, не розкладається і дуже повільно розпадається на мікропластик, який, по суті, назавжди залишається у воді (і в організмі людей і тварин, які п'ють її).

Відеоролик Каті в TikTok уже переглянули понад 3,2 мільйона разів. Багато коментарів написали люди, які ніколи раніше не замислювалися над цією проблемою, проте тепер вони обіцяють змінити ситуацію.

"Мені це подобається, ви так праві! Я ніколи не замислювався про це і про масштаби довгострокового впливу цієї поширеної практики", — написав один із користувачів TikTok.

Деякі люди зазначили, що використовують усю зайву воду на дні пляшок для своїх рослин.

Раніше Фокус повідомляв, що туристи застрягли в пустелі, довірившись Google Maps. GPS-навігатор писав, що мандрівники досягнуть кінця маршруту на 50 хвилин швидше. У підсумку люди застрягли на ґрунтовій дорозі і їм довелося викликати евакуатор, щоб той забрав їх.

Також стало відомо, що у США готуються боротися з навалою "суперсвиней". Гібрид диких кабанів і домашніх свиней вирізняється високим інтелектом і швидким ростом. Вони можуть нести небезпеку для людей і їхня популяція виходить з-під контролю.