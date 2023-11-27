"Освободите воду": женщина предупреждает об опасности, которая может погубить человечество

Женщина по имени Кати призывает людей выливать жидкость из пластиковых емкостей, чтобы вернуть ее природе. Задерживание воды на неопределенное время в пластике уменьшает ее общий запас для всего живого.

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Одна жительница США рассказывает об опасности "запертой воды" и о необходимости выливать жидкости, содержащиеся в пластиковых бутылках, которые не будут использоваться. Об этом она поведала в ролике опубликованном в TikTok.

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Пользовательница соцсети по имени Кати волнуется о здоровье своих подписчиков.

"Освободите воду. Я стремлюсь выливать любую жидкость, которая попала в пластиковую ловушку. Потому что если она попадает в пластиковые бутылки, то мы теряем ее практически навсегда", — подписала женщина свой ролик.

По данным Техасской ассоциации качества воды, "запертая жидкость" действительно является большой проблемой.

"Только в США мы ежегодно избавляемся на свалках от 22 млн галлонов воды из-за того, что она перестаивает внутри пластиковых бутылок. Это объемы, которые мы никогда не вернем в круговорот воды на Земле", — пишет организация на сайте QWET.

Видеоролик Кати в TikTok уже просмотрели более 3,2 миллиона раз Фото: TCD

Далее организация отмечает, что пресная вода составляет крайне малую долю всей воды на нашей планете и что новая вода не создается. По мнению экспертов, это означает, что когда мы фактически изымаем воду из оборота, задерживая на неопределенное время в пластике, то это уменьшает общий запас воды для всего живого.

По данным ЮНЕП, каждую минуту в мире покупается миллион пластиковых бутылок, и огромное их количество попадает на свалки или в океан. Пластик производится из нефтехимикатов, не разлагается и очень медленно распадается на микропластик, который, по сути, навсегда остается в воде (и в организме людей и животных, которые пьют ее).

Видеоролик Кати в TikTok уже просмотрели более 3,2 миллиона раз. Многие комментарии были написаны людьми, никогда раньше не задумывавшимися над этой проблемой, однако теперь они обещают изменить ситуацию.

"Мне это нравится, вы так правы! Я никогда не задумывался об этом и о масштабах долгосрочного воздействия этой распространенной практики", — написал один из пользователей TikTok.

Некоторые люди отметили, что используют всю лишнюю воду на дне бутылок для своих растений.

Ранее Фокус сообщал, что туристы застряли в пустыне, доверившись Google Maps. GPS-навигатор писал, что путешественники достигнут конца маршрута на 50 минут быстрее. В итоге люди застряли на грунтовой дороге и им пришлось вызывать эвакуатор, чтобы тот забрал их.

Также стало известно, что в США готовятся бороться с нашествием "суперсвиней". Гибрид диких кабанов и домашних свиней отличается высоким интеллектом и быстрым ростом. Они могут нести опасность для людей и их популяция выходит из-под контроля.