Поїхали коротким шляхом: туристи застрягли в пустелі, довірившись Google Maps (відео)

GPS-навігатор писав, що мандрівники досягнуть кінця маршруту на 50 хвилин швидше. У підсумку люди застрягли на ґрунтовій дорозі і їм довелося викликати евакуатор, щоб той забрав їх.

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У США група туристів із Лос-Анджелеса, які прямували додому з Лас-Вегаса, застрягла в пустелі після того, як навігаційна система Google Maps спрямувала їх бездоріжжям, щоб уникнути заторів, спричинених пиловою бурею. Про це пише New York Post.

Непроста поїздка Шелбі Іслер, її брата та їхніх близьких розпочалася після того, як GPS-навігатор порадив їм поїхати коротким шляхом замість шосе Interstate 15, на якому були затримки через бурю.

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У підсумку туристи застрягли на ґрунтовій дорозі, і їм довелося викликати евакуатор, щоб той забрав їх.

"За іронією долі ми вирішили, що це безпечніший варіант, і там дійсно було написано, що це буде на 50 хвилин швидше. Ми вперше їхали до/з Вегаса, тож не знали, що насправді можна їхати лише I-15 туди й назад", — написала Іслер в Instagram.

У відеоролику, опублікованому в TikTok цього тижня, показано колону автомобілів посеред пустелі, причому асфальтованих ділянок ніде не було видно. Ролик став вірусним і набрав понад 1,5 млн переглядів. На фотографії навігатора видно, що вони зрізають шлях рельєфною місцевістю.

"Перший водій, який звернув, сказав нам, що дорога розмивається і ми повинні звернути, оскільки вона нікуди не веде. Він був на величезній вантажівці й просто їхав прямо через кущі та зарості, щоб дати людям зрозуміти, що потрібно повертати", — розповіла американка.

На фотографії навігатора видно, що туристи зрізають шлях рельєфною місцевістю Фото: колаж Фокус

Група викликала допомогу, але Каліфорнійський дорожній патруль не зміг приїхати, оскільки був зайнятий ліквідацією наслідків пилової бурі. Через негоду владі довелося перекрити шосе Interstate 15 в обидва боки на кордоні Каліфорнії та Невади. Зрештою, Іслер і компанія викликали евакуатор, який виручив їх, хоча їм довелося залишити машину в Лас-Вегасі зі значними пошкодженнями.

"У майбутньому я дотримуватимуся знайомих доріг і перевірятиму їх ще раз, якщо маршрут здасться сумнівним", — сказала вона.

Компанія Google підтвердила The Post, що проводить розслідування.

"У непередбачуваних умовах ми працюємо максимально оперативно, щоб оновлювати маршрути на основі інформації від місцевої влади та раптових змін у характері руху. Ми розслідуємо проблему, що виникла у вихідні, і можемо підтвердити, що ми направляємо водіїв через шосе Interstate 15, оскільки його було знову відкрито", — сказав представник Google.

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Також повідомлялося, що законослухняна пасажирка круїзного лайнера назавжди потрапила до "чорного списку" через жуйку. Туроператор вважає, що жінка має сплатити майже 1700 доларів за круїз, на якому вона не була. Пізніше компанія запропонувала повернути їй частину грошей і відшкодувати вартість замовлених екскурсій.