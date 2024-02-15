Трендовий макіяж 2024 року: 3 ідеї, які варто спробувати

Жіночий макіяж — це свого роду самовираження та вдосконалення зовнішності. Частіше за все жінки наносять макіяж, щоб підкреслити природну красу, поправити певні недоліки шкіри або щоб створити сміливий образ для особливих випадків.

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Звісно макіяж є індивідуальним процесом, залежно від уподобань та особливостей шкіри кожної жінки. Однак, все ж існують тренди макіяжу, до яких краще за все прислухатися, щоб виглядати стильно та привабливо. Фокус підготував підбірку трендових варіантів макіяжу, які будуть актуальні у 2024 році.

Золота година

Макіяж "Золота година" це техніка макіяжу, яка надає обличчю сяючого, природного вигляду з використанням тепло-золотавих відтінків. Ідея полягає в тому, щоб створити макіяж, який нагадує ту саму теплу, приглушену гаму.

Щоб створити макіяж Золотої години, можна використовувати тепло-піщаний, бронзовий, золотистий та персиковий відтінки на очах, губах та вилицях для досягнення природного, свіжого і нейтрального вигляду. Також можна використовувати блискітки або хайлайтери, щоб додати блиск і підсвітити певні частини обличчя.

Блакитний

Макіяж з блакитними відтінками буде досить популярним та трендовим варіантом в світі макіяжу у 2024 році. Звісно він зможе мати різні варіації, від ніжних відтінків блакитного до насиченого синього.

Спокійно можете спробувати зробити акцент на очах за допомогою блакитних відтінків тіней, а також додати блакитний олівець для очей або підкреслити контур нижньої вії. Також можна експериментувати зі стрілками, роблячи їх блакитним. Щоб завершити макіяж можна додати легкий рожевий або нюдовий відтінок помади.

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Серед варіантів блакитного макіяжу може бути смокі айс. Для цього знадобиться підводка з блакитним відтінком, нею виділіть контур очей, а потім розтушуйте її для створення чарівного задимленого ефекту. Додайте невелику кількість блакитних тінів на повіки, щоб зробити ефект більш насиченим.

Також можна спробувати варіант макіяжу "Морська хвиля". Для цього вам знадобиться блакитний відтінок тінів, щоб створити градієнтний ефект на повіках, починаючи з насичених відтінків на зовнішньому кутку очей і поступово переходячи до світлих відтінків ближче до внутрішнього кутка. Завершити макіяж потрібно тонко підвівши низ ока і підфарбувавши вії тушшю.

Як варіант можна робити акцент на внутрішній куточок. Для цього нанесіть блакитні тіні на внутрішній куточок очей, щоб підкреслити і візуально збільшити очі. Поєднайте їх з нейтральними тінями на повік та підфарбуйте вії тушшю.

Нюд

І звісно не варто забувати про нюдовий макіяж, який вже декілька сезонів залишається у тренді. Він підкреслює природну красу обличчя та створює вигляд ніби жінка "без макіяжу".

Основні риси нюдового макіяжу — свіжий і здоровий вигляд шкіри, нейтральні тони на очах та губах і мінімальне використання силуетних засобів.

Щоб створити нюдовий макіяж, можна використовувати бежеві, пудрові, природні та персикові відтінки на повіках, легкий фонд де тен, нюдовий рум'янець, прозорий блиск для губ та природну форму брів.

Цей тренд підходить для будь-якого типу шкіри і кольору волосся, надаючи природний і сяючий вигляд. Завдяки своїй універсальності, нюдовий макіяж є популярним варіантом, який підходить для різних подій і стилів.

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