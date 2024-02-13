Що носити весною 2023: варіанти верхнього одягу (фото)

Модні тренди постійно змінюються і кожен сезон пропонують різноманітні стилі верхнього одягу, які час від часу то зʼявляються, то зникають. Стильні бомбери, пуховики, куртки з мереживом, вінтажні куртки та куртки з квітковим принтом – це деякі з популярних трендових стилів останніх років.

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Наразі, існує багато трендів у верхньому одязі. Однак, Фокус зібрав підбірку популярних трендів на цей сезон.

Оверсайз куртки

За останні кілька років куртки оверсайз стали популярним трендом в індустрії моди. Вони відрізняються великим і вільним кроєм, який є зручним і стильним. Цю тенденцію можна побачити в різних стилях, включаючи джинсові куртки, бомбери та пуховики.

Багато фешн-інфлюенсерів і знаменитостей прийняли тенденцію великих піджаків, часто поєднуючи їх із більш приталеною нижньою частиною, як-от вузькі джинси або легінси, щоб збалансувати пропорції.

Корсетний верхи

Новий тренд у моді — корсетний верх, який підкреслює жіночність та створюють модний образ. Цей варіант верхнього одягу поєднує в собі елегантність корсета з практичністю піджака. Він виділяється своїм жіночним силуетом, підкреслюючи талію і формує акцент на фігурі.

Курточка "Теді"

Теді-курточка — це популярний тренд останніх років, зазвичай вона виготовляється з м'якого та пухнастого матеріалу, що нагадує ведмежу вовну, і виглядає дуже затишно та модно.

Бомбер

Куртка "бомбер" є популярним трендом моди протягом кількох років. Вона має своє коріння з військового одягу і стала популярною у цивільній моді завдяки своєму стильному зовнішньому вигляду та зручності.

Куртка "бомбер" зазвичай має пояс та манжети з еластичної тканини, а також застібку на блискавку. Куртка "бомбер" ідеально поєднується з джинсами, футболкою та кросівками, створюючи стильний та модний образ. Завдяки своїй універсальності та привабливості, куртка "бомбер" залишиться актуальною та трендовою ще на довгий час.

Дута жилетка

Дуті жилетки — тренд останніх років, який набуває все більшої популярності. Дуті жилетки гарно виглядають у поєднанні зі звичайними штанами або джинсами. Дуті жилетки варіюються у своїх фасонах, від вузьких до широких, довгих або коротких. Щоб зрозуміти, який фасон підходить вам спробуйте різні стилі. Вибираючи дуту жилетку, рекомендується звернути увагу на нейтральні кольори, такі як чорний, сірий або хакі. Вони легко поєднуються з більшістю гардероба та додадуть стилю до вашого вигляду.

Вінтажна косуха

Вінтажна косуха є трендом в моді останніх років. Ці класичні куртки з привабливим виглядом і стилем є дуже популярними. Вони можуть мати різні стилі і деталі, такі як металеві блискавки або підкладка зі штучного хутра.

Стьобана куртка

Стьобана куртка — тренд, який впевнено приживається у світі моди. Саме цей варіант верхнього одягу стане незамінним варіантом навесні 2024. Доповніть її аксесуарами — шарфом, хусткою, сумкою, шапкою і так далі. Ви будете виглядати дуже стильно.

Нагадаємо, раніше ми писали, які аромати вважаються старомодними у 2024 році. Крім цього, Фокус писав, модні сукні на кожен день — трендові варіанти 2024 року.