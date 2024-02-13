Модні сукні на кожен день - трендові варіанти 2024 року

Коко Шанель говорила, що кожна жінка повинна мати чорну сукню в гардеробі. І в її словах є істина, але до цієї маленької чорної сукні завжди варто додавати, щось різнобарвного та цікавого.

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Звісно не всі жінки полюбляють носити сукні, однак, як не крути, а саме цей варіант одягу відрізняє жінку від чоловіка, підкреслює її особливість, тендітність та красу. Саме тому Фокус підготував підбірку варіантів трендових суконь, які також спокійно можна придбати собі в гардероб у 2024 році.

Твідова сукня

Твідові сукні є одним з головних трендів у моді останніх сезонів. Цей матеріал, виготовлений з тонкої шерсті або штучних волокон, має текстурний вигляд і елегантну структуру. Твідові сукні можуть бути в різних стилях і фасонах, дозволяючи створити як класичний, так і модний образ.

Вони популярні завдяки своїй універсальності і можливості комбінувати їх з різними аксесуарами, взуттям і верхнім одягом. Також, твідові сукні часто прикрашають декоративними деталями, які додають їм оригінальності.

Ці сукні підходять як для офісного стилю, так і для вечірнього варіанту. Вони виглядають елегантно і жіночно, надаючи образу витонченості і шарму. Також, твідовий матеріал є вельми міцним і довговічним, що робить його ідеальним для одягу на тривалий час.

Корсетні сукні

Корсетні сукні також є трендом в моді. Вони підкреслюють жіночні форми та створюють ефектний силует. Корсети можуть бути вшиті безпосередньо у сукню, або ж можуть бути окремим елементом, який використовується для комбінування з іншими одягом. Вони надають стрункості фігурі і додають нотку вишуканості до образу. Корсетні сукні можуть мати різноманітний дизайн, включаючи різні вишивки, мереживо, аплікації та інші деталі.

Сукні у квітковий принт

Квітковий принт на сукнях – це тренд, який набирає популярності у всьому світі. Квіткові візерунки додають жіночності та романтики до вбрання, створюючи свіжий та яскравий образ.

Мінісукня

Мінісукня вже тривалий час є популярним трендом в модній індустрії. Ці компактні сукні, як правило, закінчуються коліном або навіть вище, показуючи довжину ніг. Вони можуть мати різні крої, включаючи приталений, прямий, розкльошений чи футлярний.

Мінісукня може бути виконані в різноманітних стилях та тканинах, від елегантних вечірніх суконь до кежуал-варіантів для повсякденного носіння. Вони додають сексуальності та молодіжності образу, залежно від способу їх носіння та комбінування з іншими елементами гардероба.

Одна з ключових рис мінісукні — вона допомагає показати пропорцію ніг, створюючи враження довжини та елегантності. Загалом, мінісукня є модним трендом, який продовжує еволюціонувати, пропонуючи різноманітні стилі, тканини та комбінації.

Сукня-вишиванка

Сукня-вишиванка є модним трендом у сучасній моді. Це унікальне поєднання традиційної української вишивки з сучасними модними трендами. Сукня-вишиванка має вишивку на тканині, часто геометричні або рослинні мотиви, що робить її неповторною. Вона може мати різні силуети, довжину і стиль, що дозволяє обрати підходящу модель для будь-якого типу фігури та події. Сукня-вишиванка стала популярною як національний символ, а також через свій стильний вигляд. Цей тренд можна побачити на подіумах, у вуличній моді та соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дакота Джонсон зʼявилася на публіці в сукні-павутині. Крім цього, Фокус писав про конфуз на червоній доріжці: сукня Кріссі Тейген розстебнулася перед фотографами.