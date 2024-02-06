Дакота Джонсон зʼявилася на публіці в сукні-павутині (фото)

Зірка продемонструвала свою фігуру в сріблястому блискучому ансамблі з капюшоном. Образ був натяком на нову героїню Джонсон — Мадам Павутину.

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34-річна американська акторка Дакота Джонсон привернула увагу публіки в напівпрозорій сукні з павутиною, позуючи на балу Vogue Carnival Ball у палаці Копакабана в Бразилії. Знімками свого образу зірка екрану ділиться в Instagram з понад 5 млн підписників.

"Бразилія. Мадам Павутина", — лаконічно написала Дакота.

Знаменитість продемонструвала свою фігуру в сріблястому блискучому ансамблі з капюшоном від Annie’s Ibiza, сяючи для фотографій на червоній доріжці.

Вона залишила своє довге темне волосся розпущеними та додала кілька сантиментрів зросту фігурі на підборах.

Образ був натяком на нову героїню Джонсон — Мадам Павутину.

Дакота Джонсон

В епізоді "Шоу Грема Нортона" зірка "П’ятдесяти відтінків сірого" обговорювала свою нову роль: "Вона новий персонаж, і це нова версія фільму Marvel. Це інше, обгрунтоване і з цілком жіночої точки зору".

Головну роль у фільмі виконала Дакота. Також у картині зʼявляться Емма Робертс, Сідні Свіні та Адам Скотт. Для Джонсон це перший подібний досвід, адже раніше зірка екрану не грала в проєктах про супергероїв.

Трейлер фільму "Мадам Павутина"

Нагадаємо, Дакота Джонсон отримує листи з вʼязниці.

Також Фокус писав про секрет хорошого самопочуття Дакоти Джонсон.