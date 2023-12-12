Дакота Джонсон розповіла, чому спить по 14 годин на добу

Акторка з 15 років бореться з депресією.

Related video

34-річна американська акторка і модель Дакота Джонсон заявила, що може легко спати 14 годин на добу, медитує двічі на день і може все кинути заради того, щоб прийняти ванну. Про це вона розповіла в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Важливо

Дакота Джонсон відсвяткувала день народження з Крісом Мартіном (фото)

За словами акторки, сон для неї — головне.

"У мене немає звичайного часу пробудження. Це залежить від того, що відбувається в моєму житті. Якщо я не працюю, якщо в мене вихідний у понеділок, то я спатиму стільки, скільки зможу. Сон — мій пріоритет номер один у житті. Я не працездатна, якщо сплю менше 10 годин. Я легко можу спати 14 годин", — зізналася вона.

Зірка також розповіла, що може прийняти ванну в будь-який час дня:

"Якщо в середині дня я думаю: "О Боже, що це за світ?", я залізу у ванну. Я вважаю, що вода дійсно заземлює".

Вона додала, що впоратися з тривогою і стресом їй також допомагає медитація

"Я медитую щодня, двічі на день. Я займаюся трансцендентальною медитацією. Останнім часом я дуже захопилася роботою з диханням, і це мені дуже допомагає під час тривоги", — пояснила зірка.

Дакота з 15 років страждає на депресію і знає про цю проблему все. Її навіть нагородили за її роботу із захисту прав на депресію на 17-му щорічному семінарі HOPE Luncheon.

Акторка зізнається, що її механізм подолання труднощів полягає у використанні гумору, щоб "відволіктися".

Дакота Лжонсон зі своєю матір'ю Фото: Getty Images

"Думаю, більшу частину часу я говорю про депресію або тривогу дуже самознижувально. Можливо, мені буде легше подивитися йому в очі, якщо я одягну маску комедії. Приховування мого болю або занепокоєння в комедії — це інструмент на все життя, і я не думаю, що це погано. Воно працює. Це допомагає мені, тому що іноді, якщо я не сміюся, я плачу... Найважливіше, що я дізналася про депресію, — це навчитися жити в порядку, коли насправді ніколи не буває негайної відповіді та ніколи не буває негайного кінця", — каже акторка.

Джонсон повідала, що її батьки, голлівудські актори Дон Джонсон і Мелані Гріффіт, познайомили її зі світом терапії в юному віці, під час їхнього публічного розлучення 1996 року, коли Дакоті було всього сім років:

"Перший досвід терапії в мене був ще в ранньому дитинстві. Мої батьки, досить відомі, розлучилися, коли я була маленькою. Вони мудро розуміли, що, можливо, стороння людина могла б допомогти мені з деякими складнощами мого сімейного життя".

Дакота також поділилася деякими інструментами, які вона використовувала, щоб впоратися з депресією і тривогою, в надії, що це може допомогти іншим. Вона почала зі щоденної практики "трансцендентальної медитації", яку назвала ключовим інструментом для свого психічного благополуччя.

Раніше Фокус писав, що як Дакота Джонсон називала свого вітчима Антоніо Бандераса.