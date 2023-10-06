Дакота Джонсон відсвяткувала день народження з Крісом Мартіном (фото)
Зірка "50 відтінків сірого" 4 жовтня 2023 зустріла 34-річчя.
Американська акторка Дакота Джонсон відсвяткувала 34-й день народження в компанії свого коханого, 46-річного музиканта Кріса Мартіна. Про це пише Daily Mail.
Зіркову пару помітили в Лос-Анджелесі в середу, 4 жовтня 2023 року.
Зірка "50 відтінків сірого" та її коханий, фронтмен гурту "Coldplay", були помічені з друзями в популярному місці "Пейс" у Лорел-Каньйоні.
Іменинниця та її бойфренд не могли стримати посмішок, коли смакували італійську їжу на великому внутрішньому дворику закладу.
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Акторка продемонструвала своє гостре почуття моди, одягнувши джинсову куртку, сірий світшот і чорні шкіряні штани.
Колишній чоловік Гвінет Пелтроу був у білій футболці з написом "любов — це наркотик" і сірій шапочці.
Коли вони залишили вечірку і попрямували до своєї машини, Кріс виявився справжнім джентльменом, притримуючи двері для своєї дівчини.
Публічні появи Дакоти та Кріса були рідкісними, оскільки вони все ще "охороняють свою конфіденційність" через шість років свого роману.
До цього співак був одружений з Гвінет Пелтроу, від якої виховує двох дітей — сина Мозеса та доньку Еппл.
Нагадаємо, Дакота Джонсон знялася в рекламному кампейні для Gucci.
Також Фокус писав про рідкісне побачення Кріса Мартіна та Дакоти Джонсон.