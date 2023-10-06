Дакота Джонсон відсвяткувала день народження з Крісом Мартіном (фото)

Зірка "50 відтінків сірого" 4 жовтня 2023 зустріла 34-річчя.

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Американська акторка Дакота Джонсон відсвяткувала 34-й день народження в компанії свого коханого, 46-річного музиканта Кріса Мартіна. Про це пише Daily Mail.

Зіркову пару помітили в Лос-Анджелесі в середу, 4 жовтня 2023 року.

Зірка "50 відтінків сірого" та її коханий, фронтмен гурту "Coldplay", були помічені з друзями в популярному місці "Пейс" у Лорел-Каньйоні.

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Дакота Джонсон продемонструвала стильний осінній образ 2023 (фото)

Іменинниця та її бойфренд не могли стримати посмішок, коли смакували італійську їжу на великому внутрішньому дворику закладу.

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Акторка продемонструвала своє гостре почуття моди, одягнувши джинсову куртку, сірий світшот і чорні шкіряні штани.

Дакота Джонсон та Кріс Мартін

Колишній чоловік Гвінет Пелтроу був у білій футболці з написом "любов — це наркотик" і сірій шапочці.

Коли вони залишили вечірку і попрямували до своєї машини, Кріс виявився справжнім джентльменом, притримуючи двері для своєї дівчини.

Дакота Джонсон Фото: Getty Images

Публічні появи Дакоти та Кріса були рідкісними, оскільки вони все ще "охороняють свою конфіденційність" через шість років свого роману.

До цього співак був одружений з Гвінет Пелтроу, від якої виховує двох дітей — сина Мозеса та доньку Еппл.

Нагадаємо, Дакота Джонсон знялася в рекламному кампейні для Gucci.

Також Фокус писав про рідкісне побачення Кріса Мартіна та Дакоти Джонсон.