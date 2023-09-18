Дакота Джонсон продемонструвала стильний осінній образ 2023 (фото)

Зірку екрану помітили з великим кавуном у руках.

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33-річна американська акторка Дакота Джонсон продемонструвала затишний образ на осінь 2023 року. Про це пише Daily Mail.

Зірку "50 відтінків сірого" помітили, коли вона виходила з ринку в Малібу, несучи в машину величезний кавун у руках.

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Знаменитість була одягнута у подовжений бежевий светр, світлі теплі штани і масивні чорні сонцезахисні окуляри.

Вона несла коричневу сумку з продуктами та великий кавун, коли вийшла з ринку Малібу та повернулася до свого автомобіля.

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Дакота Джонсон

Для виходу у світ дівчина Кріса Мартіна доповнила свій образ зеленими кросівками Adidas і коричневими шкарпетками.

Дакота Джонсон

Волосся Дакота залишила розпущеним, демонструючи свій традиційний чубчик.

Вихід відбувся рівно через тиждень після того, як Джонсон потрапила на червону доріжку Міжнародного кінофестивалю в Торонто на прем'єру свого нового фільму "Daddio".

Нагадаємо, Кріс Мартін та Дакота Джонсон влаштували романтичне побачення в Неаполі.

Також Фокус писав про стильний джинсовий ансамбль Дакоти Джонсон.