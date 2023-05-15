Дакота Джонсон продемонструвала ідеальний джинсовий ансамбль на травень-червень 2023 (фото)

Зірку помітили під час прогулянки у Лос-Анджелесі.

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33-річна американська акторка Дакота Джонсон продемонструвала ідеальний джинсовий образ на травень-червень 2023. Про це пише Daily Mail.

Напередодні зірка фільму "50 відтінків сірого" вийшла у світ у подвійному денімі. Дівчина Кріса Мартіна сама виконувала справи в Лос-Анджелесі.

Вона розпустила своє темне волосся, а її фірмовий чубчик звисав над сонцезахисними окулярами з "котячими очима".

Акторка обрала для травневої прогулянки джинсову куртку Gucci і джинсові штани, стильно розпорочені на коліні. Вона взула на ноги кросівки Gucci і накинула на плечі стильну шкіряну сумку.

Дакота несла пляшку з водою, а на її руках можна помітити яскравий червоний манікюр.

Дакота Джонсон

Дакота Джонсон — дочка кінозірок Мелані Гріффіт і Дона Джонсона.

Зірка екрану зустрічається із фронтменом Coldplay Крісом Мартіном з 2017 року, після його розлучення з акторкою Гвінет Пелтроу. Минулого лютого зіркова пара переїхала одне до одного в Малібу.

Знаменитості намагаються тримати своє особисте життя подалі від камер та запитань журналістів.

Нагадаємо, Дакота Джонсон поекспериментувала із зачіскою.

Також Фокус писав про зйомку Дакоти Джонсон для Gucci.