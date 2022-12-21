Дакота Джонсон кардинально змінила імідж (фото)

Знаменитість експериментує із зачіскою.

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33-річна американська акторка Дакота Джонсон кардинально змінила імідж. Про це пише Е! Оnline.

Зірку екрану помітили папараці під час зйомок її нового фільму "Даддіо". Дакота Джонсон повністю змінила колір волосся та стала блондинкою. Окрім цього, акторка також змінила довжину волосся та стала власницею каре.

На знімальному майданчику інді-фільму знаменитість була в чорній шкіряній куртці, штанах та шерстяному шарфу.

Окрім 33-річної акторки, у картині з'явиться оскароносний Шон Пенн, який активно підтримує Україну та неодноразово відвідував нашу країну, навіть під час повномасштабної війни.

[ + – ] Дакота Джонсон

Як відомо, Дакота зіграє дівчину, яку забирає з аеропорту таксист, роль якого дістала колишньому чоловікові Мадонни — Шону Пенну.

Раніше блондинкою стала супермодель Белла Хадід. А платиновий блонд Кім Кардаш'ян став медовим, чим теледіва задала новий тренд на окрашування волосся у 2023 році.

Нагадаємо, Дакота Джонсон та її коханий, музикант Кріс Мартін страждають від надмірної уваги фанатів.

Також Фокус писав про те, як Дакота Джонсон називає свого вітчима Антоніо Бандераса.