Дакота Джонсон кардинально сменила имидж (фото)

Знаменитость экспериментирует с прической.

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33-летняя американская актриса Дакота Джонсон кардинально сменила имидж. Об этом пишет Е! Оnline.

Звезду экрана заметили папарацци во время съемок нового фильма "Даддио". Дакота Джонсон полностью изменила цвет волос и стала блондинкой. Кроме этого, актриса также изменила длину волос и стала владелицей каре.

На съемочной площадке инди-фильма знаменитость была в черной кожаной куртке, брюках и шерстяном шарфе.

Кроме 33-летней актрисы, в картине появится оскароносный Шон Пенн, активно поддерживающий Украину и неоднократно посещавший нашу страну, даже во время полномасштабной войны.

[ + – ] Дакота Джонсон

Как известно, Дакота Джонсон сыграет девушку, которую забирает из аэропорта таксист, роль которого получил бывший муж Мадонны — Шон Пенн.

Ранее блондинкой стала супермодель Белла Хадида. А платиновый блонд Ким Кардашьян стал медовым, чем теледива задала новый тренд на окраску волос в 2023 году.

Напомним, Дакота Джонсон и ее возлюбленный музыкант Крис Мартин страдают от чрезмерного внимания фанатов.

Также Фокус писал о том, как Дакота Джонсон называет своего отчима Антонио Бандераса.