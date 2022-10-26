Дакота Джонсон и Крис Мартин пытаются защититься от навязчивой фанатки

Женщина считает, что она замужем за музыкантом, и преследует его возле дома.

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33-летняя американская актриса Дакота Джонсон и 45-летний британский певец Крис Мартин пытаются защититься от сталкера. Об этом пишет Yahoo.

Звездная пара получила запретительный судебный приказ против девушки, следящей за знаменитостями. Бывший возлюбленный Гвинет Пэлтроу признался, что неизвестная преследует его в Сети. Кроме того, сталкер часто появляется возле дома музыканта и пытается проникнуть внутрь. По мнению Мартина, такое поведение может навредить ему и его девушке Дакоте Джонсон.

В иске он также попросил защитить своих детей.

"Гражданин Кристофер Мартин добивается гражданского запретительного судебного приказа в отношении женщины, чтобы остановить непрерывные и невероятно болезненные притеснения, от которых он страдает. Он напуган тем, что женщина считает, что она и мистер Мартин женаты. Кроме того, она думает, что живет в его доме", — указано в заявлении для суда.

[ + – ] Дакота Джонсон и Крис Мартин

Представители музыканта также отмечают, что их клиент никогда не имел ничего общего с неизвестным лицом, в частности, профессиональных отношений. Крис Мартин даже не знает эту женщину.

Как известно, судья приказал ей держаться подальше от фронтмена Coldplay и его возлюбленной Дакоты Джонсон. Как минимум 90 метров должно быть между знаменитостями и неизвестной женщиной.

[ + – ] Крис Мартин

Об отношениях Криса Мартина и Дакоты Джонсон известно давно, однако пара редко выходит вместе в свет и практически не открывает никаких тайн их романа.

Напомним, Дакоту Джонсон и Криса Мартина заметили на свидании.

Также Фокус писал об откровении Дакоты Джонсон по поводу ее романа с Крисом Мартином.