Дакоту Джонсон заметили на свидании с бойфрендом (фото)

Хотя актриса и фронтмен группы Coldplay встречаются несколько лет, они редко выходят вместе в свет.

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33-летнюю американскую актрису Дакоту Джонсон заметили на свидании с ее бойфрендом, фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экранов прогулялась в Малибу, Калифорния со своим возлюбленным, роман с которым Дакота не часто афиширует, держа свои отношения подальше от камер и вопросов журналистов.

Влюбленные, встречающиеся четыре года, обнимали друг друга, наслаждаясь вместе на редкой публичной прогулке.

Звезда "50 оттенков серого" вышла босиком и выглядела непринужденно в белом жилете, замотав джемпер в тон вокруг талии.

[ + – ] Дакота Джонсон и Крис Мартин в Малибу

К своему прогулочному аутфиту актриса добавила темные очки.

Тем временем 45-летний Крис Мартин также выбрал непринужденный образ для прогулки, надев серую футболку с принтом и пару темно-синих брюк. Как и Дакота, музыкант ходил босиком и выбрал синюю кепку, когда гулял с собакой пары.

[ + – ] Дакота Джонсон и Крис Мартин в Малибу

Ранее 33-летняя Дакота признавалась, что она и ее знаменитый возлюбленный – домоседы и не любят выходить в свет.

Напомним, Дакота Джонсон откровенно рассказала о съемках "50 оттенков серого".

Также Фокус писал о стильной дубленке для осени и зимы, которую выбрала Дакота Джонсон.