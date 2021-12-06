Тренды зимы 2021/22. Дакота Джонсон показала самую модную дубленку Голливуда

Несмотря на то, что зима в Голливуде существенно отличается от украинской, знаменитости не отказывают себе в удовольствии обзавестись теплой верхней одеждой.

Зима в Украине и зима в Лос-Анджелесе – это две совершенно разные зимы. Если у нас это морозы и снег, то на голливудских холмах сейчас – от +7 до +23, вечная зелень и тепло. Однако знаменитости все же не отказывают себе в удовольствии прикупить по-настоящему зимние вещи. Пример тому – звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон, которая недавно появилась на публике в роскошной дубленке.

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Актриса посетила дискуссию на Deadline Contenders Film в Нью-Йорке, где вместе с режиссером Мэгги Джилленхол побеседовала о том, как трудные, сложные и зачастую непривлекательные истины, например, в материнстве, остаются неисследованными в культурном диалоге. Знаменитости рассуждали о том, что в фильмах, песнях, книгах авторы стараются показывать жизнь гораздо ярче, нежели она есть на самом деле, и боятся говорить правду о трудностях, чтобы не отпугнуть потребителя своего продукта.

Тема дискуссии была выбрана не случайно и своевременно, поскольку Джилленхол недавно представила фильм "Незнакомая дочь", в котором сыграла Джонсон, рассказывающий о непростой истории принятия материнства, выборе в семье и других жизненных истинах, показанных без прикрас.

[ + – ] Дакота Джонсон в фильме "Незнакомая дочь" о совершенно другой стороне материнства

Для участия в мероприятии для интеллектуалов Дакота, которая живет в Лос-Анджелесе, выбрала платье Self-Portrait кремового оттенка из коллекции весна-лето 2022 с очень деликатным вырезом для ноги и черные туфли-лодочки. Однако больше всего внимания привлекла ее короткая дубленка-оверсайз от бренда Toteme. Кожаная снаружи и отделанная искусственным мехом, имитирующим овчину, внутри, она является одной из самых трендовых в сезоне зима 21/22. Также мехом были отделан подол дубленки и рукава. Несмотря на то, что она застегивается на молнию, Дакота просто закуталась в нее, придерживая руками.

[ + – ] Дакота Джонсон прилетела в Нью-Йорк из Лос-Анджелеса, прихватив дубленку на случай прохладной погоды Фото: Getty Images

Чтобы подобная дубленка актуально выглядела в наших широтах, стилисты рекомендуют носить ее с брюками и обувью на массивной подошве. Однако она так же хорошо будет смотреться с брючным костюмом или длинной юбкой.

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