Дакота Джонсон показала наймоднішу дублянку Голлівуду

Незважаючи на те, що зима в Голлівуді істотно відрізняється від української, знаменитості не відмовляють собі в задоволенні придбати теплий верхній одяг.

Зима в Україні та зима в Лос-Анджелесі — це дві абсолютно різні зими. Якщо в нас це морози та сніг, то на голлівудських пагорбах зараз — від +7 до +23, вічна зелень та тепло. Проте знаменитості все ж таки не відмовляють собі в задоволенні прикупити по-справжньому зимові речі. Приклад тому — зірка "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон, яка нещодавно з'явилася на публіці в розкішній дублянці.

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Акторка відвідала дискусію на Deadline Contenders Film у Нью-Йорку, де разом із режисеркою Меггі Джилленгол поговорила про те, як важкі, складні та найчастіше непривабливі істини, наприклад, у материнстві, залишаються недослідженими у культурному діалозі. Знаменитості розмірковували про те, що у фільмах, піснях, книгах автори намагаються показувати життя набагато яскравіше, ніж воно є насправді, і бояться говорити правду про труднощі, щоб не відлякати споживача свого продукту.

Тема дискусії була обрана не випадково і своєчасно, оскільки Джилленгол нещодавно представила фільм "Незнайома дочка", в якому зіграла Джонсон, котрий розповідає про непросту історію прийняття материнства, вибір у сім'ї та інші життєві істини, показані без прикрас.

[ + – ] Дакота Джонсон у фільмі "Незнайома дочка" про зовсім інший бік материнства

Для участі у заході для інтелектуалів Дакота, котра живе у Лос-Анджелесі, обрала сукню Self-Portrait кремового відтінку з колекції весна-літо 2022 з дуже делікатним вирізом для ноги та чорні туфлі-човники. Проте найбільше уваги привернула її коротка дублянка-оверсайз від бренду Toteme. Шкіряна зовні й оброблена штучним хутром, що імітує овчину, всередині, вона є однією з найтрендовіших у сезоні зима 21/22. Також хутром було оброблено поділ дублянки та рукава. Незважаючи на те, що вона застібається на блискавку, Дакота просто закуталася в неї, притримуючи руками.

[ + – ] Дакота Джонсон прилетіла в Нью-Йорк із Лос-Анджелеса, прихопивши дублянку на випадок прохолодної погоди Фото: Getty Images

Щоб подібна дублянка актуально виглядала у наших широтах, стилісти рекомендують носити її зі штанами та взуттям на масивній підошві. Однак вона так само добре виглядатиме з брючним костюмом або довгою спідницею.

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