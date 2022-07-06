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"Это было страшно". Дакота Джонсон рассказала о съемках "50 оттенков серого"

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Фото: Кадр из фильма | Дакота Джонсон

Именно этот фильм принес знаменитости широкую популярность.

32-летняя американская актриса Дакота Джонсон украсила обложку глянца Vanity Fair и дала интервью журналистам издания.

В частности, "Анастейша" рассказала о трудностях съемок самого популярного фильма с ее участием "50 оттенков серого".

"Я подписалась на совсем другую версию фильма, который мы сняли. Я была молода. Мне было 23. Так что это было страшно. Было много разных разногласий. Я никогда не могла говорить об этом правдиво, потому что вы хотите правильно продвигать фильм. Я горжусь тем, что мы сделали в результате, все получилось так, как мало получиться, но это было сложно. Мы делали дубли фильма, которые хотела снять Эрика, а затем делали дубли, которые хотели снять мы. Это походило на произвол все время", — призналась через семь лет после выхода картины актриса.

Дакота Джонсон на обложке глянца

Под Эрикой Дакота Джонсон подразумевает автора романа, по мотивам которого сняли фильм. Писательница Э. Л. Джеймс (настоящее имя — Эрика Леонард) стала "мамой" образов журналистки Анастейши и миллиардера Кристиана Грея. Она оказывала сильное влияние на съемочный процесс, по словам Дакоты Джонсон.

Трейлер к фильму "50 оттенков серого"

При этом 32-летняя знаменитость призналась, что совсем не жалеет о съемках и опровергла слухи о вражде с партнером, 40-летним ирландским актером Джейми Дорнаном. По словам Дакоты, на съемочной площадке к ней все члены команды относились хорошо.

"Эрика очень милая женщина, она всегда была добра ко мне, и я благодарна ей за то, что она хотела, чтобы именно я снялась в этих фильмах", — добавила Джонсон.

Напомним, обложка Vanity Fair с Дакотой Джонсон вошла в топ-5 лучших обложек июня 2022, по версии журнала Фокус.

Также Фокус писал об идеальном образе для свидания летом 2022, который продемонстрировала накануне Дакота Джонсон.