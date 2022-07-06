"Это было страшно". Дакота Джонсон рассказала о съемках "50 оттенков серого"

Именно этот фильм принес знаменитости широкую популярность.

32-летняя американская актриса Дакота Джонсон украсила обложку глянца Vanity Fair и дала интервью журналистам издания.

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В частности, "Анастейша" рассказала о трудностях съемок самого популярного фильма с ее участием "50 оттенков серого".

"Я подписалась на совсем другую версию фильма, который мы сняли. Я была молода. Мне было 23. Так что это было страшно. Было много разных разногласий. Я никогда не могла говорить об этом правдиво, потому что вы хотите правильно продвигать фильм. Я горжусь тем, что мы сделали в результате, все получилось так, как мало получиться, но это было сложно. Мы делали дубли фильма, которые хотела снять Эрика, а затем делали дубли, которые хотели снять мы. Это походило на произвол все время", — призналась через семь лет после выхода картины актриса.

[ + – ] Дакота Джонсон на обложке глянца

Под Эрикой Дакота Джонсон подразумевает автора романа, по мотивам которого сняли фильм. Писательница Э. Л. Джеймс (настоящее имя — Эрика Леонард) стала "мамой" образов журналистки Анастейши и миллиардера Кристиана Грея. Она оказывала сильное влияние на съемочный процесс, по словам Дакоты Джонсон.

[ + – ] Трейлер к фильму "50 оттенков серого"

При этом 32-летняя знаменитость призналась, что совсем не жалеет о съемках и опровергла слухи о вражде с партнером, 40-летним ирландским актером Джейми Дорнаном. По словам Дакоты, на съемочной площадке к ней все члены команды относились хорошо.

"Эрика очень милая женщина, она всегда была добра ко мне, и я благодарна ей за то, что она хотела, чтобы именно я снялась в этих фильмах", — добавила Джонсон.

Напомним, обложка Vanity Fair с Дакотой Джонсон вошла в топ-5 лучших обложек июня 2022, по версии журнала Фокус.

Также Фокус писал об идеальном образе для свидания летом 2022, который продемонстрировала накануне Дакота Джонсон.