"Це було страшно". Дакота Джонсон розповіла про зйомки "50 відтінків сірого"

Саме цей фільм приніс знаменитості широку популярність.

32-річна американська акторка Дакота Джонсон прикрасила обкладинку глянцю Vanity Fair та дала інтерв'ю журналістам видання.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Зокрема "Анастейша" розповіла про труднощі зйомок найпопулярнішого фільму з її участю "50 відтінків сірого".

"Я підписалася на зовсім іншу версію фільму, який ми зняли. Я була молода. Мені було 23. Тож це було страшно. Було багато різних розбіжностей. Я ніколи не могла говорити про це правдиво, тому що ви хочете правильно просувати фільм. Я пишаюся тим, що ми зробили в результаті, все вийшло так, як мало вийти, але це було складно. Ми робили дублі фільму, які хотіла зняти Еріка, а потім робили дублі, які хотіли зняти ми. Напередодні ввечері я переписувала сцени зі старими діалогами, щоб додати рядок тут і там. Це було схоже на свавілля весь час", — зізналася через сім років після виходу картини акторка.

[ + – ] Дакота Джонсон на обкладинці глянцю

Під Ерікою Дакота Джонсон має на увазі авторку роману, за мотивами якого зняли фільм. Письменниця Е. Л. Джеймс (справжнє ім'я — Еріка Леонард) стала "мамою" образів журналістки Анастейши та мільярдера Крістіана Грея. Вона сильно впливала на знімальний процес, за словами Дакоти Джонсон.

[ + – ] Трейлер фільму "50 відтінків сірого"

При цьому 32-річна знаменитість зізналася, що зовсім не шкодує про зйомки та спростувала чутки про ворожнечу з партнером, 40-річним ірландським актором Джеймі Дорнаном. За словами Дакоти, на знімальному майданчику до неї всі члени команди ставилися добре.

"Еріка дуже мила жінка, вона завжди була добра до мене, і я вдячна їй за те, що хотіла, щоб саме я знялася в цих фільмах", — додала Джонсон.

Нагадаємо, обкладинка Vanity Fair з Дакотою Джонсон увійшла до топ-5 найкращих обкладинок червня 2022, за версією журналу Фокус.

Також Фокус писав про ідеальний образ для побачення влітку 2022, який продемонструвала напередодні Дакота Джонсон.