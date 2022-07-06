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"Це було страшно". Дакота Джонсон розповіла про зйомки "50 відтінків сірого"

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Фото: Кадр из фильма | Дакота Джонсон

Саме цей фільм приніс знаменитості широку популярність.

32-річна американська акторка Дакота Джонсон прикрасила обкладинку глянцю Vanity Fair та дала інтерв'ю журналістам видання.

Зокрема "Анастейша" розповіла про труднощі зйомок найпопулярнішого фільму з її участю "50 відтінків сірого".

"Я підписалася на зовсім іншу версію фільму, який ми зняли. Я була молода. Мені було 23. Тож це було страшно. Було багато різних розбіжностей. Я ніколи не могла говорити про це правдиво, тому що ви хочете правильно просувати фільм. Я пишаюся тим, що ми зробили в результаті, все вийшло так, як мало вийти, але це було складно. Ми робили дублі фільму, які хотіла зняти Еріка, а потім робили дублі, які хотіли зняти ми. Напередодні ввечері я переписувала сцени зі старими діалогами, щоб додати рядок тут і там. Це було схоже на свавілля весь час", — зізналася через сім років після виходу картини акторка.

Дакота Джонсон на обкладинці глянцю

Під Ерікою Дакота Джонсон має на увазі авторку роману, за мотивами якого зняли фільм. Письменниця Е. Л. Джеймс (справжнє ім'я — Еріка Леонард) стала "мамою" образів журналістки Анастейши та мільярдера Крістіана Грея. Вона сильно впливала на знімальний процес, за словами Дакоти Джонсон.

Трейлер фільму "50 відтінків сірого"

При цьому 32-річна знаменитість зізналася, що зовсім не шкодує про зйомки та спростувала чутки про ворожнечу з партнером, 40-річним ірландським актором Джеймі Дорнаном. За словами Дакоти, на знімальному майданчику до неї всі члени команди ставилися добре.

"Еріка дуже мила жінка, вона завжди була добра до мене, і я вдячна їй за те, що хотіла, щоб саме я знялася в цих фільмах", — додала Джонсон.

Нагадаємо, обкладинка Vanity Fair з Дакотою Джонсон увійшла до топ-5 найкращих обкладинок червня 2022, за версією журналу Фокус.

Також Фокус писав про ідеальний образ для побачення влітку 2022, який продемонструвала напередодні Дакота Джонсон.