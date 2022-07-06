Заборона абортів та мода на натуральність. Найкращі обкладинки журналів червня 2022

Серед лідерів традиційно Vogue, Time та Vanity Fair.

Перший місяць літа 2022, окрім тепла, подарував нам низку креативних та цікавих обкладинок журналів зі світовою репутацією. Фокус пропонує розглянути топ-5 обкладинок глянців, які заслуговують на особливу увагу.

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Time

Журнал Time звернув увагу на актуальну та найбільш обговорювану тему у суспільстві останнім часом — заборону на аборти у США. Верховний суд Штатів скасував конституційне право жінок на власне тіло.

"Коли Верховний суд виніс свою думку про скасування Роу проти Уейда, ця новина вразила, як блискавка, викликавши тисячі пожеж, які будуть визначати правові, політичні, медичні та економічні битви в Сполучених Штатах на довгі роки", — зазначає видання.

Раніше ми писали про зірок, котрі публічно розповіли про свій досвід абортів та засудили рішення Верховного суду США.

[ + – ] Обкладинка Time

Vogue Італія

На модному глянцю Vogue Італія цього місяця постала американська акторка Зендея у доволі цікавому та елегантному образі.

25-річна знаменитість продемонструвала блискучу сукню з екстремальним декольте та масивні аксесуари. Доповнив образ для фотосесії яскравий макіяж з акцентом на очі з фіолетовими тінями.

Зендея стала широко популярною ще у підлітковому віці, ставши однією з принцес Disney. Згодом акторка знялася у нашумілому серіалі про проблеми підлітків "Ейфорія" та фільмі-фентезі "Дюна".

Наразі зірка зустрічається з британським актором Томом Голландом, відомим за своєю роллю Людини-Павука. Пара планує незабаром з'їхатися та жити разом на батьківщині Спайдермена.

У 2022 Зендею визнали однією зі 100 найвпливовіших людей у світі, за версією видання Time.

[ + – ] Обкладинка Vogue Італія

Vanity Fair

Голлівудський глянець Vanity Fair прикрасила американська акторка Дакота Джонсон. Зірка фільму "50 відтінків сірого" продемонструвала природну та натуральну красу, позуючи серед колосків у полі.

32-річна Дакота Джонсон останнім часом активно заявляє про себе як модна інфлюенсерка. Кожен вихід знаменитості викликає бурхливу реакцію у мережі, а прихильниці акторки хочуть повторювати луки зірки.

[ + – ] Обкладинка Vanity Fair

Vogue Австралія

Обличчям Vogue Австралія у червні 2022 стала британська дизайнерка та співачка Вікторія Бекхем. Це 29-та поява знаменитості на обкладинці Vogue.

Для Vogue Австралія 48-річна дружина футболіста Девіда Бекхема сфотографувалася в атласній вечірній сукні, а для решти знімків приміряла кілька провокаційних образів із латексу та мережив, які продемонстрували її струнку фігуру.

В інтерв'ю виданню колишня учасниця гурту Spice Girls розповіла про свою сувору дієту та ставлення чоловіка до її раціону харчування, яке він вважає нудним.

"В ексклюзивному інтерв’ю #VogueAustralia ми поговорили з дизайнером і іконою поп-культури про те, як її стиль постійно змінювався протягом багатьох років, а також про те, як її донька Гарпер сприймає її "розкішну" естетику, про її підхід до краси та здоров’я", — зазначають журналісти Vogue.

[ + – ] Обкладинка Vogue Австралія

Harper's BAZAAR

Американський журнал Harper's BAZAAR помістив на обкладинку свіжого випуску першу леді країни. Джилл Байден позувала фотографам в елегантному класичному образі — темно-синій сукні та чорних туфлях-човниках.

"Пандемія. Війна. Країна на межі розвитку", — заінтригували читачів журналісти видання.

Дружина президента США відвідала Україну в День матері 2022. В Ужгороді Джилл Байден зустрілася з першою леді України Оленою Зеленською та підтримала українських жінок.

Напередодні дружина Джо Байдена та королева Іспанії Летиція відвідали українських біженців у Мадриді.

[ + – ] Обкладинка Harper's BAZAAR

Нагадаємо, які обкладинки травня 2022 редакція Фокуса визнала найкращими.

Також Фокус писав про найкращі обкладинки квітня 2022. Серед них широко використовувалася тема України.