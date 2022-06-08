Віра в казку та перемогу. Найкращі обкладинки глянців травня 2022

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Фокус обрав топ-5 найкращих обкладинок впливових журналів у світі за останній місяць весни 2022.

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Elle Бразилія

Після ажіотажу навколо стильної вагітності співачки Ріанни на арену вийшла 40-річна бразильська модель Адріана Ліма. Саме вона прикрасила травневий випуск Elle Бразилія. Знаменитість позувала абсолютно оголеною та з розпущеним волоссям.

Ліма чекає на народження своєї третьої дитини і вже неодноразово приголомшувала публіку своїми стильними та відвертими вбраннями, зокрема на червоних доріжках 75-го Каннського кінофестивалю на Лазурному побережжі Франції.

[ + – ] Адріана Ліма на обкладинці Elle Бразилія

Sports Illustrated

Видання Sports Illustrated у травні 2022 прикрасила 74-річна мама Ілона Маска. Модель та нутриціологиня Мей Маск вкотре доводить, що вік — не перепона вашим бажанням та фантазіям. Жінка позувала для видання в різних купальниках та з яскравим макіяжем.

[ + – ] Мей Маск на обкладинці журналу

Harper's Bazaar Великобританія

Британське видання Harper's Bazaar присвятило свою нову обкладинку танцю та зобразило учасників королівського балету.

"Завжди трохи сюрреалістично вийти за лаштунки Королівського оперного театру, як я мав честь робити кілька разів; ви можете раптом потрапити в зачарований замок або віч-на-віч з гігантським щуром. Сцена в Студія Fonteyn, де відбувається фотосесія Bazaar, більш ніж зазвичай дивна", — зазначають працівники глянцю.

[ + – ] Harper's Bazaar Великобританія

Vogue Португалія

Місцевий глянець присвятив травневу обкладинку казкам та дитинству. Фотограф зобразив красиву дівчину з листям та шишками у волоссі.

"Проблеми казок", — так описали новий номер журналісти Vogue Португалія.

[ + – ] Травнева обкладинка Vogue Португалія

Vogue Великобританія 1945

І хоча ця обкладинка створена понад 70 років тому, вона у 2022 не втратила своєї актуальності. Мирне блакитне небо без ворожих ракет та авіації — найпрекрасніша та найбажаніша картина для кожного українця.

"Така довгоочікувана подія, як закінчення Другої світової війни, не залишилася непоміченою. Жовтнева обкладинка 1945 року британського Vogue стала символом бажаного миру", — пише український Vogue.

[ + – ] Vogue Великобританія 1945

Нагадаємо, які обкладинки глянців стали найкращими у квітні 2022. Серед яскраво виднілася тема України.