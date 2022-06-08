Віра в казку та перемогу. Найкращі обкладинки глянців травня 2022
Серед найпоширеніших тем — продовження життя, боротьба з ейджизмом та закінчення війни.
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Фокус обрав топ-5 найкращих обкладинок впливових журналів у світі за останній місяць весни 2022.
Elle Бразилія
Після ажіотажу навколо стильної вагітності співачки Ріанни на арену вийшла 40-річна бразильська модель Адріана Ліма. Саме вона прикрасила травневий випуск Elle Бразилія. Знаменитість позувала абсолютно оголеною та з розпущеним волоссям.
Ліма чекає на народження своєї третьої дитини і вже неодноразово приголомшувала публіку своїми стильними та відвертими вбраннями, зокрема на червоних доріжках 75-го Каннського кінофестивалю на Лазурному побережжі Франції.
Sports Illustrated
Видання Sports Illustrated у травні 2022 прикрасила 74-річна мама Ілона Маска. Модель та нутриціологиня Мей Маск вкотре доводить, що вік — не перепона вашим бажанням та фантазіям. Жінка позувала для видання в різних купальниках та з яскравим макіяжем.
Harper's Bazaar Великобританія
Британське видання Harper's Bazaar присвятило свою нову обкладинку танцю та зобразило учасників королівського балету.
"Завжди трохи сюрреалістично вийти за лаштунки Королівського оперного театру, як я мав честь робити кілька разів; ви можете раптом потрапити в зачарований замок або віч-на-віч з гігантським щуром. Сцена в Студія Fonteyn, де відбувається фотосесія Bazaar, більш ніж зазвичай дивна", — зазначають працівники глянцю.
Vogue Португалія
Місцевий глянець присвятив травневу обкладинку казкам та дитинству. Фотограф зобразив красиву дівчину з листям та шишками у волоссі.
"Проблеми казок", — так описали новий номер журналісти Vogue Португалія.
Vogue Великобританія 1945
І хоча ця обкладинка створена понад 70 років тому, вона у 2022 не втратила своєї актуальності. Мирне блакитне небо без ворожих ракет та авіації — найпрекрасніша та найбажаніша картина для кожного українця.
"Така довгоочікувана подія, як закінчення Другої світової війни, не залишилася непоміченою. Жовтнева обкладинка 1945 року британського Vogue стала символом бажаного миру", — пише український Vogue.
Нагадаємо, які обкладинки глянців стали найкращими у квітні 2022. Серед яскраво виднілася тема України.