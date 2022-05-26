Вагітна Адріана Ліма вийшла на червону доріжку Канн у гірчичній відвертій сукні (фото)

Наразі знаменитість вагітна третьою дитиною.

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40-річна бразильська супермодель та акторка Адріана Ліма вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю у черговому відвертому наряді. Про це пише Daily Mail.

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Вагітна знаменитість вийшла на публіку в довгій гірчичній сукні з вирізами на животі, що вчергове підкреслило цікавий стан Ліми. Родзинкою сукні стали довгі рукава та майже оголений живіт. Волосся Адріана уклала та закріпила шпилькою, а на обличчі зробила вечірній макіяж з акцентом на очі.

Як аксесуари до аутфіту вагітна супермодель додала масивні сережки та каблучки.

[ + – ] Адріана Ліма у Каннах

Супроводжував Адріану традиційно її коханий та батько майбутньої дитини — кінопродюсер Андрес Леммерс. Вони не приховували своїх почуттів на публіці, обіймаючись та цілуючись перед камерами.

Наразі 40-річна супермодель вагітна третьою дитиною. Адже в ангела Victoria's Secret вже є дві доньки, Валентина (12 років) і Сієнна (9 років). Для пари Ліми та Леммерма малюк стане першою спільною дитиною.

Нагадаємо, Адріана Ліма відвідала одну з перших червоних доріжок 75-го Каннського кінофестивалю в оксамитовому бра та напівпрозорій спідниці.

Також Фокус писав про зйомку вагітної Адріани Ліми для глянцю. Знаменитість позувала фотографам повністю оголеною, не приховуючи свого цікавого стану.