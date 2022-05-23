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Вагітна Адріана Ліма вийшла у світ в оксамитовому бра (фото)

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Фото: Соцмережі | Адріана Ліма з коханим

Знаменитість чекає на свою третю дитину.

40-річна супермодель Адріана Ліма вийшла у світ зі своїм коханим в образі, що підкреслив її цікавий стан. Фото вона поділилася на своїй Instagram-сторінці.

Знаменитість відвідала вечерю Chopard Loves Cinema у межах 75-го Каннського кінофестивалю. Вагітна модель вийшла на червону доріжку Лазурного побережжя у доволі відвертому образі — темно-смарагдовому оксамитовому бра та напівпрозорій довгій спідниці зі шкіряними ременями.

Волосся Адріани було укладене легенькими локонами, а на обличчі був макіяж з акцентом на очі.

Адріана Ліма у Каннах

Супутник вагітної зірки був у класичному діловому костюмі.

Адріана Ліма та Андрес Леммерс чекають на народження своєї спільної дитини. 40-річний супутник Ліми — кінопродюсер. Для ангела Victoria's Secret цей малюк стане третім, оскільки вона вже виховує двох дочок, Валентину (12 років) і Сієнну (9 років).

Адріана Ліма та Андрес Леммерс на Каннському кінофестивалі

Нагадаємо, 40-річна Адріана Ліма знялася для глянцю абсолютно оголеною, підкресливши свій цікавий стан.

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