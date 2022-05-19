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Ріанна народила первістка

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Фото: badgalriri | Ріанна

У зіркової пари народився син.

34-річна американська співачка Ріанна народила первістка. Про це повідомляє Page Six.

Ріанна та її бойфренд, музикант A$AP Rocky (Ракім Маєрс) вперше стали батьками. У пари народився син. Повідомляється, що артистка стала мамою ще 13 травня 2022 у Лос-Анджелесі.

Деталі та ім'я новонародженої дитини поки тримають у секреті, а про пологи зірки повідомило близько до пари джерело.

34-річна Ріанна кардинально змінила моду для вагітних
34-річна Ріанна кардинально змінила моду для вагітних
Фото: badgalriri

За вагітністю Ріанни стежив увесь світ. Вона вирішила кардинально змінити моду для вагітних, то ж виходила у світ у доволі відвертих образах, зовсім не приховуючи свого живота, який з кожним місяцем збільшувався.

З A$AP Rocky Ріанна наразі не одружена, проте відомо, що пара зробить це за першої ж умови після народження дитини. То ж у 2022, швидше за все, і відбудеться весілля новоспечених батьків.

Про свою майбутню дитину A$AP Rocky та Ріанна повідомили взимку 2022, знявшись у фотосесії, де вже було видно округлений живіт. Тоді ж і почали припускати про швидке весілля зіркової пари.

A$AP Rocky і Ріанна
A$AP Rocky і Ріанна
Фото: Getty Images

Навесні заговорили про сварки та можливе розставання вагітної Ріанни та її бойфренда. Адже, як повідомлялося, він зрадив співачку з відомою дизайнеркою Голлівуду. Проте чутки залишилися чутками, а пара продовжила з'являтися на публіці разом, не приховуючи свого щастя від очікування первістка.

Нагадаємо, на зміну епатажним виходам Ріанни прийшла вагітна модель Андріана Ліма. Одна з ангелів Victoria's Secret знялася для обкладинки глянцю абсолютно оголеною.

Також Фокус писав про один з останніх відвертих образів вагітної Ріанни. Співачка вийшла у світ в ультракороткій спідниці та топі в сітку.