Вагітна Ріанна вийшла у світ в ультракороткій спідниці та топі в сітку (фото)

Незабаром у зірки народиться первісток.

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Американська співачка Ріанна сходила у дуже відвертому образі на побачення з батьком своєї майбутньої дитини — музикантом A$AP Rocky. Про це пише Daily Mail.

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Закохану пару побачили біля ресторану Санта-Моніки. Для цього виходу вагітна знаменитість, яка не перестає тішити своїх фанатів розкішними образами, обрала атласну білизну, срібний топ у сітку та ультракоротку спідницю з кристалів. Свій "вагітний" аутфіт 34-річна співачка доповнила хутряною накидкою, срібним чокером та сумочкою від Balenciaga. На ногах зірки були блискучі босоніжки на каблуку. А волосся Рірі заплела в кілька високих косичок.

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Зазначимо, що Ріанна та A$AP Rocky довгий час дружили, проте, за чутками, співак таємно кохав 34-річну співачку. У 2022 році пара оголосила про те, що вони очікують народження свого первістка. Тож прихильники Ріанни та A$AP Rocky з нетерпінням чекають на офіційну церемонію одруження музикантів. Швидше за все, вона відбудеться вже після народження малюка.

Нагадаємо, вагітній Ріанні присвятили статую в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку.

Також Фокус писав про чутки, що Ріанна та її коханий A$AP Rocky розійшлися, адже він зрадив вагітній знаменитості з відомою дизайнеркою Голлівуду. Проте чутки не підтвердилися, а пара продовжує готуватися до народження свого первістка та весілля. Нещодавно Ріанну та A$AP Rocky помітили на одному з пляжів Барбадосу, звідки родом вагітна зірка. Пара відпочивала разом з ріднею Ріанни.