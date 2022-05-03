Ріанна здивувала шанувальників новим вагітним образом

Знаменитість показала статую себе.

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Цього року співачка Ріанна, яка з дня на день чекає на народження первістка, відмовилася від відвідування Met Gala. Попри це їй все одно вдалося здивувати своїх шанувальників у день, коли відбувся головний модний захід. Співачка опублікувала відео з Метрополітен-музею у Нью-Йорку, де під звуки класичної музики серед музейних скульптур можна побачити мармурову статую вагітної Ріанни із квітковим принтом.

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"Що може бути позолоченим більше за це", — підписала фото Ріанна в себе в Instagram, натякнувши на те, що її статуя чудово вписується в тематику вечірки "Позолочений гламур".

Як написали на сторінці журналу Vogue, для якого нещодавно знялася Ріанна, вагітна співачка перевершила одну з найвидатніших мармурових статуй, представлених у Метрополітен-музеї в Нью-Йорку, статую Ейрени — Богині миру, яку зображають з немовлям на руках.

Зазначимо, що всю вагітність Ріанна не переставала з'являтися на публіці в незвичайних образах, акцентуючи на животові. Знаменитість виглядала настільки щасливою, що навіть події останнього місяця, коли її бойфренда та батька дитини запідозрили у зраді, а також незаконному зберіганні зброї, не надто затьмарили її життя.

Нагадаємо, 3 травня відбувся найважливіший захід світу моди — Met Gala у Метрополітен-музеї Нью-Йорка, де щороку збираються знаменитості, щоб пройтися червоною доріжкою в незвичайних вбраннях та зібрати кошти для благодійності. Фокус писав про те, як відбулися заходи й хто з голлівудських зірок критикував вечірку.

Також Фокус розповідав про Кім Кардаш'ян, яка прийшла на захід у знаменитій "голій" сукні Мерилін Монро, розшиті стразами. Знаменитість повторила образ співачки, в якому та виконувала "З днем ​​народження, містере президент" у 1962 році. Вартість сукні — близько п'яти мільйонів доларів.