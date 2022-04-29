Нареченого Ріанни підозрюють у листуванні із 45-річною матір'ю трьох дітей

Британка Джиллі О'Доннел стверджує, що репер писав їй повідомлення та пропонував зустрітися.

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У коханого співачки Ріанни, яка з дня на день готується стати мамою, репера ASAP Rocky не найкращі часи. Нещодавно в будинку музиканта поліція Лос-Анджелеса виявила вогнепальну зброю, після чого артиста заарештували. Його юристи були шоковані тим, що відбувається, і стверджували, що музиканта просто схопили, навіть не давши змоги здатися добровільно. Як повідомляє видання TMZ, зброю забрали на експертизу та вже з'ясували, що музикант зберігав її законно, а до стрілянини в Голлівуді в листопаді 2021 року вона не має стосунку.

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Не минуло й дня, як у музиканта нова напасть — його підозрюють у кокетливому листуванні із 45-річною британкою Джиллі О'Доннел, матір'ю трьох дітей, яка заявила, що артист пропонував їй зустрітися. Про це пише The Sun.

Жінка стверджує, що музикант написав їй у соцмережах у грудні та був дуже наполегливим. Джиллі спочатку не зрозуміла, що він знаменитість, але потім побачила мільйони підписників і запитала дітей, хто з нею листується. Вони розповіли, що це бойфренд Ріанни. За словами жінки, вони вели безтурботне листування, після чого A$AP Rocky запропонував зустрітися в Україні, куди він прилетів на той час, але вона відмовилася.

Джиллі припустила, що музикант написав їй, бо йому сподобалися її фото — у блозі британки, яка працює інструкторкою з веслування на байдарках, багато селфі зі спортзалу та знімків у бікіні. Музикант навіть висловив бажання потренуватися разом із нею.

"Мене це дуже розсмішило. Я сказала своїм дітям: "Вашій мамі, може, і 45, але вона ще цілком нічого така". Ми всі були шоковані через це", — сказала Джиллі в інтерв'ю виданню The Sun.

О'Доннелл запевнила, що листування з репером було несерйозним, і сподівається, що вони з Ріанною будуть щасливі разом.

Як писав раніше Фокус, 34-річну барбадоську співачку Ріанну помітили в черговому провокаційному "вагітному" образі. Зовсім скоро співачка має народити свого первістка.