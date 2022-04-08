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Ріанна продемонструвала один з останніх "вагітних" образів

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Фото: Getty Images | Ріанна

За лічені тижні знаменитість народить свого первістка.

34-річна барбадоська співачка Ріанна вийшла у світ у черговому провокативному "вагітному" образі. І це один з останніх виходів знаменитості в положенні, адже за лічені тижні вона народить свого первістка. Про це пише Vogue.

Ріанну помітила на виході з ресторану Nobu у Лос-Анджелесі. На вагітній зірці був темно-синій кроп-топ і приталена спідниця в підлогу. На ногах співачки були білі кеди adidas. Як аксесуари вона обрала масивні аксесуари та сумку Dior Saddle. А доповнила образ кепка в тон наряду.

Черговий "вагітний" вихід Ріанни

Ймовірно, це останній вихід вагітної Ріанни, чиї останні образи підкорювали публіку. Адже, за словами інсайдерів, уже в травні 2022 зірка народить свого первістка. Знаменитість раніше зазначача, що вагітність — не привід ховати далеко в шафу стильний і відвертий одяг, і вона хоче змінити уявлення про моду для вагітних.

Нагадаємо, Ріанна та її коханий, музикант A$AP Rocky, чекають на свого первістка. Нещодавно співачка розсекретила стать своєї майбутньої дитини.

Також Фокус писав про фейкову Ріанну в Бразилії. Жінка, користуючись своєю подібністю зі світовою знаменитість, користується її теперішнім положенням і носить накладний живіт для ще більшого хайпу.