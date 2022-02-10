Вагітна Ріанна з'явилася на публіці у відвертому вбранні

Після того, як співачка офіційно повідомила про свою вагітність, вона намагається частіше нагадувати про свій цікавий стан.

33-річна Ріанна чекає на первістка від свого бойфренда A$AP Rocky. Вона довго приховувала вагітність, зате зараз вибирає вбрання, яке підкреслює її стан. Про це пише Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Вирушаючи на вечерю до ресторану Giorgio Baldi у Лос-Анджелесі, вона з'явилася у стильному та відвертому образі.

[ + – ] Новий модний вихід вагітної Ріанни

Ріанна вибрала для виходу короткий топ, що оголює живіт, широкі джинси та босоніжки зі зміїним принтом від Tom Ford.

А образ доповнила бейсболкою та вінтажною шубою від Roberto Cavalli.

[ + – ] Новий модний вихід вагітної Ріанни

Раніше Ріанна дала зрозуміти, що вагітність ніяк не вплине на її відверту манеру одягатися , і вийшла у світ у топі зі шнурівкою від Jean Paul Gaultier, що оголює живіт та груди.

А для того, щоб повідомити про те, що вона з A$AP Rocky чекає на дитину, Ріанна влаштувала фотосесію в Нью-Йорку.

Втім, неназваний друг співачки заявив, що відвертість цілком зрозуміла: Ріанна завжди захоплювалася вагітністю та материнством, "дуже щаслива і в захваті від змін у її тілі".

Пара вже оголосила, що збирається укласти шлюб на батьківщині Ріанни – на Барбадосі. Джерело, близьке до пари, повідомило, що це обов'язково відбудеться, тільки невідомо, коли точно.

"Ріанна закохана в нього. Вона вже розповіла друзям, що хоче бути з A$AP вічно. І він сказав те саме. Швидше за все, весілля відбудеться після народження малюка", — заявило джерело.