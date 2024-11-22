Супермодель Ельза Госк показала ідеальний образ для пізньої осені (фото)

Для прогулянки осіннім Нью-Йорком знаменитість обрала тепле пальто, зручне взуття і містку сумочку.

36-річна шведська топмодель Ельза Госк, яка з 2015 року є одним з "ангелів" Victoria's Secret, поділилася зі своїми 8,7 млн підписників в Instagran кількома фото, де продемонструвала затишний образ для прохолодної пізньої осені.

На знімках вона позує в пальті міді з поясом коричневого кольору від Burberry і чоботях у тон, широких темно-сірих штанах і чорно-білому теплому шарфі. З аксесуарів на ній — сумочка через плече в кольорах її ансамблю і червона парасолька в клітинку.

На одному з фото Ельза тримає стаканчик кави і має вигляд не як всесвітньо відома модель, а як стильна городянка.

З початку 2015 року Госк у стосунках із британським бізнесменом Томом Дейлі, якому 11 лютого 2021 року народила доньку Тууліккі Джоан Дейлі. Зберігати розкішну фігуру їй допомагає не тільки догляд за собою, правильне харчування і здоровий спосіб життя, а й любов до спорту. Ельза зізнавалася, що обожнює баскетбол і не може спокійно пройти повз будь-який баскетбольний майданчик.

На Геловін-2024 Госк відзначилася тим, що перевтілилася в принцесу Діану. Госк одягла копію культової "сукні помсти", яку перша дружина британського короля одягла в ніч, коли принц Чарльз зізнався у своєму романі з Каміллою, своєю теперішньою дружиною.

Раніше Фокус писав, що супермодель повторила культовий образ Керрі Бредшоу з "Сексу у великому місті".