Супермодель Эльза Хоск показала идеальный образ для поздней осени (фото)

Для прогулки по осеннему Нью-Йорку знаменитость выбрала теплое пальто, удобную обувь и вместительную сумочку.

36-летняя шведская топ-модель Эльза Хоск, которая с 2015 года является одним из "ангелов" Victoria’s Secret, поделилась со своими 8,7 млн подписчиков в Instagran несколькими фото, где продемонстрировала уютный образ для прохладной поздней осени.

На снимках она позирует в пальто миди с поясом коричневого цвета от Burberry и сапогах в тон, широких темно-серых брюках и черно-белом теплом шарфе. Из аксессуаров на ней – сумочка через плечо в цветах ее ансамбля и красный зонтик в клетку.

На одном из фото Эльза держит стаканчик кофе и выглядит не как всемирно известная модель, а как стильная горожанка.

С начала 2015 года Хоск в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли, которому 11 февраля 2021 года родила дочь Тууликки Джоан Дейли. Сохранять роскошную фигуру ей помогает не только уход за собой, правильное питание и здоровый образ жизни, но и любовь к спорту. Эльза признавалась, что обожает баскетбол и не может спокойно пройти мимо любой баскетбольной площадки.

На Хэллоуин-2024 Хоск отличилась тем, что перевоплотилась в принцессу Диану. Хоск надела копию культового "платья мести", которое первая жена британского короля надела в ночь, когда принц Чарльз признался в своем романе с Камиллой, своей теперешней женой.

Ранее Фокус писал, что супермодель повторила культовый образ Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе".