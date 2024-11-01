Эльза Хоск перевоплотилась в принцессу Диану на Хэллоуин-2024 (фото, видео)

Народная принцесса погибла в ДТП в 1997 году. Один из ее культовых образов — черное платье, которое Диана надела, когда узнала об изменах короля Чарльза III.

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Шведская модель Эльза Хоск перевоплотилась в принцессу Диану на Хэллоуин-2024. Кадрами звезда соцсетей поделилась в Instagram.

Хоск надела копию культового "платья мести", которое первая жена британского короля надела в ночь, когда принц Чарльз признался в своем романе с Камиллой, своей теперешней женой.

Тогда Диана поразила публику в коктейльном платье из черного шелка Christina Stambolian. Она сочетала наряд с украшениями из сапфиров, жемчуга и бриллиантов и красными ногтями.

Снимки Эльзы Хоск даже сделаны на похожем фоне, когда шведская модель копировала походку покойной монаршей персоны.

Эльза Хоск

Она надела браслет, похожий на тот, который носила принцесса Диана, завершив образ острыми черными туфлями на каблуках и коротким светлым париком.

В подписях к своим постам Эльза написала: "Желаю вам культового Хэллоуина" и "Народная принцесса".

Принцесса Диана Фото: Getty Images

Однако некоторые люди высказали критику в отношении костюма Хоск, называя его "неуважительным" и "ужасным".

"Костюмы должны приносить удовольствие, а не напоминать о чьей-то трагической жизни", — писали пользователи сети.

Эльза Хоск

Напомним, Хайди Клум традиционно стала королевой Хэллоуина.

Также Фокус писал об образе Ким Кардашьян на Хэллоуин-2024.