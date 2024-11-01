Ельза Госк перевтілилася в принцесу Діану на Геловін-2024 (фото, відео)

Народна принцеса загинула в ДТП у 1997 році. Один з її культових образів — чорна сукня, яку Діана одягла, коли дізналася про зради короля Чарльза ІІІ.

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Шведська модель Ельза Госк перевтілилася в принцесу Діану на Геловін-2024. Кадрами зірка соцмереж поділилася в Instagram.

Госк одягла копію культової "сукні помсти", яку перша дружина британського короля одягла в ніч, коли принц Чарльз зізнався у своєму романі з Каміллою, своєю теперішньою дружиною.

Тоді Діана вразила публіку в коктейльній сукні з чорного шовку Christina Stambolian. Вона поєднала вбрання з прикрасами із сапфірів, перлів і діамантів, і червоними нігтями.

Знімки Ельзи Госк навіть зроблені на схожому фоні, коли шведська модель копіювала ходу покійної монаршої персони.

Ельза Госк

Вона одягла браслет, схожий на той, який носила принцеса Діана, завершивши образ гострими чорними туфлями на підборах і короткою світлою перукою.

У підписах до своїх постів Ельза написала: "Бажаю вам культового Геловіну" та "Народна принцеса".

Принцеса Діана Фото: Getty Images

Однак деякі люди висловили критику щодо костюма Госк, називаючи його "нешанобливим" і "жахливим".

"Костюми мають приносити задоволення, а не нагадувати про чиєсь трагічне життя", — писали користувачі мережі.

Ельза Госк

Нагадаємо, Гайді Клум традиційно стала королевою Геловіну.

Також Фокус писав про образ Кім Кардашʼян на Геловін-2024.