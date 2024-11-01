Кім Кардаш'ян в образі "алігатора-альбіноса" з'явилася на вечірці на честь Геловіна (фото)

Кім Кардаш'ян на святкування Геловіна цього року обрала костюм рептилії, яка рідко зустрічається в живій природі. Її вбрання було продумане до деталей.

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Американська модель, акторка і дизайнерка Кім Кардаш'ян безумовно вміє здивувати публіку. На святкуванні Геловіна зірка з'явилася в шикарному костюмі алігатора-альбіноса. Відповідними фотографіями 1 листопада вона поділилася зі своїми численними шанувальниками в Instagram.

Облягаючий костюм зірки реаліті-шоу був максимально деталізований і вигідно підкреслив її шикарну фігуру. На перший погляд колишня дружина Каньє Веста може здатися істотою з дивного фільму "Форма води" або лиходійкою-рептилією з "Болотяної тварюки", але, насправді, вона — ні те, ні інше. У підписі до фото Кім ясно дає зрозуміти, що вона — "алігатор-альбінос". Костюм був створений епатажним художником Алексісом Стоуном за фотографіями Віджата М.

44-річна засновниця SKIMS поділилася кількома гламурними портретними фотографіями, на яких вона позувала в образі рептилії. Усе було продумано до деталей. Її обличчя вкрите білим макіяжем, а очі акуратно підведені темною пудрою. Ззаду був прикріплений товстий і довгий хвіст, покритий шипами. Її манікюр і педикюр з дуже довгими, гострими нігтями, схожими на кігті, відповідав образу і мав дуже реалістичний вигляд.

Алексіс Стоун так описав свою роботу: "@kimkardashian від Алексіс Стоун, сфотографована @vijatm. Макіяж-трансформація Кім для її Геловіну 2024 року. Я почала це гігантське завдання два тижні тому, від концептуального малюнка до втілення його в реальність за підтримки @rbfx @worshipmina @chelseadelfino_sfx і @superrrdani. Дякую, Кім, за довіру і за те, що працювати з тобою — одне задоволення".

Раніше, 15 серпня, Фокус розповідав, за якими цінами Кім Кардаш'ян продає свої старі речі.