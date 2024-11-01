Ким Кардашьян в образе "аллигатора-альбиноса" появилась на вечеринке в честь Хэллоуина (фото)

Ким Кардашьян на празднование Хэллоуина в этом году выбрала костюм рептилии, которая редко встречается в живой природе. Ее наряд был продуман до деталей.

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Американская модель, актриса и дизайнер Ким Кардашьян определенно умеет удивить публику. На праздновании Хэллоуина звезда появилась в шикарном костюме аллигатора-альбиноса. Соответствующими фотографиями 1 ноября она поделилась со своими многочисленными поклонниками в Instagram.

Облегающий костюм звезды реалити-шоу был максимально детализирован и выгодно подчеркнул ее шикарную фигуру. На первый взгляд бывшая жена Канье Уэста может показаться существом из странного фильма "Форма воды" или злодейкой-рептилией из "Болотной твари", но, на самом деле, она — ни то, ни другое. В подписи к фото Ким ясно дает понять, что она — "аллигатор-альбинос". Костюм был создан эпатажным художником Алексисом Стоуном по фотографиям Виджата М.

44-летняя основательница SKIMS поделилась несколькими гламурными портретными фотографиями, на которых она позировала в образе рептилии. Все было продумано до деталей. Ее лицо покрыто белым макияжем, а глаза аккуратно подведены темной пудрой. Сзади был прикреплен толстый и длинный хвост, покрытый шипами. Ее маникюр и педикюр с очень длинными, острыми ногтями, похожими на когти, соответствовал образу и выглядел очень реалистично.

Алексис Стоун так описал свою работу: "@kimkardashian от Алексис Стоун, сфотографированная @vijatm. Макияж-трансформация Ким для ее Хэллоуина 2024 года. Я начала эту гигантскую задачу две недели назад, от концептуального рисунка до воплощения его в реальность при поддержке @rbfx @worshipmina @chelseadelfino_sfx и @superrrdani. Спасибо, Ким, за доверие и за то, что работать с тобой — одно удовольствие".

Ранее, 15 августа, Фокус рассказывал, по каким ценам Ким Кардашьян продает свои старые вещи.