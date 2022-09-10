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Стиль жизни

Эльза Хоск повторила культовый образ Кэрри Брэдшоу (фото)

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Фото: hoskelsa | Эльза Хоск

Знаменитость вдохновилась ощущением стиля героини Сары Джессики Паркер.

33-летняя шведская модель Эльза Хоск повторила культовый образ Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе". Снимками в новом аутфите звезда соцсетей поделилась на своей Instagram-странице.

Знаменитость примеряла длинную голубовато-белую рубашку в полоску ее бренда helsastudio, подчеркнув талию коричневым ремнем. К образу Хоск добавила золотое колье и белую миниатюрную сумку. На ногах модели были золотистые босоножки на каблуке и с завязками.

Бывший ангел "Victoria's Secret" оставила свои белые волосы распущенными, а на ее лице был легкий дневной макияж.

Новый образ Эльзы Хоск

"На последнем фото строитель кричит на меня, и я должна сказать, что сейчас живу в Лос-Анджелесе, я соскучилась по этому в Нью-Йорке!!" – подписала кадры шведская звезда подиумов.

Новый образ Эльзы Хоск

Такой тренд – надевать длинную рубашку с ремнем на голое тело – задала героиня Сары Джессики Паркер в культовом сериале "Секс в большом городе". Образами Кэрри Брэдшоу десятилетиями вдохновляются самые большие модницы.

Кэрри Брэдшоу
Кэрри Брэдшоу

Напомним, Эльза Хоск показала, как правильно носить широкие джинсы.

Также Фокус писал о самом модном жакете осени 2021, который в прошлом году продемонстрировала Эльза Хоск.